Una serata di solidarietà e impegno sociale nella cornice prestigiosa del Teatro di San Carlo di Napoli, dove il gruppo iGreco ha preso parte all’esclusivo evento di raccolta fondi promosso a sostegno dei progetti per il Sud Italia di Casa Ronald McDonald, la Fondazione che accoglie e supporta le famiglie con bambini costretti ad affrontare percorsi di cura lontano da casa.

«Insieme a Casa Ronald McDonald e ai partner, ci piace sognare un mondo in cui ogni famiglia ha tutto ciò di cui ha bisogno per garantire al proprio bambino la migliore terapia ospedaliera», ha spiegato Tommaso Greco, presente all’iniziativa.

La partecipazione del gruppo iGreco a un evento di questo rilievo conferma l’impegno concreto dell’azienda nel sostenere progetti ad alto impatto sociale. Attraverso il supporto a realtà come Casa Ronald McDonald, iGreco rinnova infatti la propria visione di impresa responsabile, capace di coniugare crescita e solidarietà, contribuendo attivamente al benessere delle comunità.