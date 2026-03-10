Il decreto Ponte è tornato oggi in Cdm per l'esame di alcune modifiche rispetto al testo deliberato il 5 febbraio scorso. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sottolineando che il consiglio dei ministri ha inserito il testo tra «le varie ed eventuali» all'ordine del giorno.

Il ministro Matteo Salvini, evidenzia il Mit, «esprime grande soddisfazione per l'approvazione in CdM dell'iter del Ponte sullo stretto di Messina». Confermato infatti lo stanziamento di 13,5 miliardi per la realizzazione dell'opera a partire dal 2026, in accordo con tutti i dicasteri interessati.

Oggi sono emersi alcuni rilievi della Ragioneria generale dello Stato sulla prima versione del dl.