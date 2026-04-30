Nelle edizioni di domani del tg di LaC il racconto straziante di papà Maurizio: «Si era svegliata con l’entusiasmo per un nuovo giorno di scuola, invece non è più tornata a casa»

Tracce. Vite che lasciano il segno "Il dono di Isabel" - Puntata n°04 del 01/05/2026

In ospedale a Cosenza, Isabel Porco, 16 anni, arriva in codice giallo, nonostante sia priva di sensi. Ha una emorragia cerebrale in corso. Nemmeno il disperato trasferimento in volo al Gemelli vale a salvarle la vita. Quel giorno, racconta il padre Maurizio, si era svegliata con l’entusiasmo per un nuovo giorno di scuola, come tutte le mattine.

Nella puntata della Rubrica Tracce, vite che lasciano il segno, in onda domani nelle edizioni giorno e sera del Tgdi LaC, il doloroso racconto di Maurizio Porco che, insieme alla famiglia, ha cercato di dare un senso alla morte di sua figlia, offrendo speranza di vita, con l’ultima decisione di donare gli organi.