«La sua storia di emigrato e la sua determinazione rappresentano un esempio per le nuove generazioni e per tutta la nostra comunità».

Il sindaco di Polistena, Michele Tripodi, ha fatto una visita speciale a Roma per celebrare l’atleta 93enne, Antonio Rao, che ogni anno partecipa alla maratona della Capitale, portando in alto il nome della sua città di origine in Italia e nel mondo.

Stella di bronzo al merito sportivo, Antonio, è nativo di Polistena, nel reggino, ma romano di adozione. Nell’ultima edizione, del marzo scorso, ha completato la maratona da 42 km in 7 ore 9 minuti e 20 secondi. Nel 2023, all’età di 90 anni, con il tempo di 6:14:44, stabilì il record mondiale master nella categoria M90. Un atleta straordinario, che con la sua passione promuove i valori autentici dello sport e dimostra che l'età, a volte, è solo un numero: non ci sono limiti quando si tratta di perseguire i propri sogni.

Durante la cerimonia a Roma, presso i Tempietti di Antonino e Faustina all'interno dei giardini di Villa Borghese, il sindaco ha donato al maratoneta un gagliardetto del Comune e una targa celebrativa, elogiando il proprio concittadino per lo spirito indomito e la capacità di rappresentare al meglio la comunità: «Orgoglio di Polistena e della Calabria. Straordinario esempio di forza, sacrificio e amore per lo sport e per la vita».

Antonio Rao, visibilmente emozionato, circondato dall’affetto dei membri dell’associazione sportiva dei runners, “Purosangue”, con cui si allena, ha ringraziato la comunità: «Saluto tutti i polistenesi, tutta la Calabria». L’atleta, con fierezza, ha voluto ricordare le proprie origini: «Sono nato in Via dei Fiori».