Un altro bellissimo regalo dell’artista Nuccio Loreti alla sua città di Catanzaro. Con la sua speciale lavorazione del ferro stilizzato, Loreti ha realizzato “Scatto rosa”, la sagoma di un ciclista dedicandola alla partenza di Tappa dal capoluogo di regione della Corsa Rosa 2026.

«Quest’opera nasce dal desiderio di unire il simbolo del Giro d’Italia con l’anima di Catanzaro- scrive l’artista –

Le linee in movimento richiamano la velocità del ciclista, ma anche il profilo dei tre colli su cui la città si distende.

La sua struttura aperta e trasparente lascia attraversare la luce e lo sguardo, permettendo al vento e al mare di diventare parte integrante della scultura.

Non è soltanto la rappresentazione di una corsa, ma il passaggio di un’energia che lega sport, territorio e memoria».

L’installazione resterà ovviamente visibile nel cuore della città, in Piazza Matteotti, nei pressi del Monumento al Cavatore almeno per questi giorni di attesa della Carovana.