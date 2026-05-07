È prevista questa sera una fiaccolata organizzata dalla Diocesi di Vibo Valentia nella zona industriale per portare vicinanza e solidarietà agli imprenditori vittime delle intimidazioni degli ultimi giorni. All'iniziativa sarà presente anche il vescovo mons. Attilio Nostro.

L'ultimo gravissimo episodio si è verificato questa mattina in località Mannella di San Gregorio di Ippona, non distante da dove nei giorni scorsi altre attività imprenditoriali sono finite nel mirino della criminalità. Ad avere la peggio è stata l’auto di un giovane imprenditore che ha la sua attività a Vena di Jonadi. Nella notte il suo mezzo, parcheggiato nei pressi dell’abitazione vicino all’azienda Vibo Gru è stato crivellato di colpi. Sul terreno sono rimasti 19 bossoli. Altri proiettili hanno colpito la casa del un vicino: una pallottola ha mandato in frantumi la finestra del suo bagno e il box doccia.

Nei giorni scorsi altre cinque intimidazioni hanno colpito aziende del territorio: Sud Edil Ferro, Metal Sud, Colloca Agricola, Baldo e Kernel.

LaC Tv seguirà in diretta la fiaccolata subito dopo l’edizione serale del tg. In studio il vicedirettore Pier Paolo Cambareri e il docente universitario Giancarlo Costabile. Inviata a Vibo Cristina Iannuzzi.

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