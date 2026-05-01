La cantautrice originaria del Cosentino ha trionfato tra oltre 1700 candidati. Attiva da anni tra Calabria e Roma dove vive e lavora, arriva adesso il grande passo

È Bambina, cantautrice venticinquenne della provincia di Cosenza, la vincitrice assoluta di 1MNext 2026, il concorso del Concerto del Primo Maggio dedicato ai nuovi talenti della musica italiana. Il suo brano "Dove vuoi" le ha permesso di trionfare, emergendo da una selezione che quest'anno ha raccolto oltre 1.700 candidature da tutta Italia.

Grazie a questa vittoria, l'artista si aggiudica il premio del valore di 10mila euro, messo a disposizione dal Nuovo Imaie.

Attiva da anni tra scrittura e live, Bambina ha costruito il proprio percorso tra Calabria e Roma, città in cui vive e lavora stabilmente. Qui ha sviluppato un progetto musicale che unisce una scrittura personale, spesso introspettiva, a sonorità pop contemporanee, con influenze che vanno dall’indie italiano al pop internazionale.

Al Primo Maggio porta “Dove vuoi”, brano che apre il suo primo EP “Siamo soli”, pubblicato nei primi mesi del 2026. La partecipazione al Concertone rappresenta un passaggio decisivo: non solo per la visibilità, ma per la possibilità di misurarsi con un pubblico ampio e trasversale, fuori dai circuiti abituali della scena emergente. Una possibilità concreta di consolidare il suo percorso e portarlo oltre.