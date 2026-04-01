Il volume nasce da un percorso didattico e laboratoriale promosso da Giovanbattista Trebisacce, docente di Pedagogia generale e sociale, e prende forma attraverso la scrittura e il contributo diretto delle studentesse

Giovedì 9 aprile, alle ore 10:30, presso l’Aula Solano, Cubo 19B, all’Università della Calabria, si terrà la presentazione del volume Affetti in saldo. Educazione, social media e crisi dei legami emotivi, un progetto editoriale e formativo nato all’interno dei corsi di Pedagogia sociale e dedicato a uno dei temi più urgenti del nostro tempo: la trasformazione dei legami affettivi nell’epoca dei social media e della connessione permanente.

L’iniziativa rappresenta molto più della presentazione di un libro. Si configura, infatti, come un momento di riflessione pubblica e accademica sul rapporto tra educazione, relazioni, linguaggi digitali e nuove fragilità emotive, offrendo uno spazio di confronto tra università, scuola, istituzioni e territorio.

Il volume Affetti in saldo nasce da un percorso didattico e laboratoriale promosso dal prof. Giovanbattista Trebisacce, docente di Pedagogia generale e sociale, che ne firma la curatela, e prende forma attraverso la scrittura e il contributo diretto delle studentesse, protagoniste di un lavoro che ha saputo trasformare vissuti, osservazioni e riflessioni pedagogiche in una narrazione corale, critica e profondamente contemporanea. Al centro del libro vi è una domanda decisiva: che cosa accade ai sentimenti, alla durata dei rapporti, al senso dell’incontro e della presenza dell’altro in una società segnata dalla velocità, dall’esposizione continua, dalla logica della visibilità e dalla sostituibilità dei legami? Affetti in saldo affronta questi nodi con uno sguardo pedagogico, sottraendoli tanto al moralismo quanto alla superficialità, per restituirli alla riflessione educativa, culturale e civile.

Apriranno l’incontro i saluti istituzionali dell’on. Giusy Princi, della consigliera regionale Rosaria Succurro, della prof.ssa Maria Mirabelli, del prof. Berardino Sciunzi, della dott.ssa Loredana Giannicola e del prof. Peppino Sapia, delegato del rettore. Seguiranno gli interventi delle autrici: Chiara Chiaravalloti, Federica Salineto, Gaia Tocci, Serena Spezzano, Miriam Aurora Cetera, Loredana Mazzaferro, Annamaria Carola Fusaro ed Erica Spadafora, che daranno voce alle pagine del volume e al percorso umano e formativo che ne ha accompagnato la nascita.

Sono inoltre previsti gli interventi delle docenti prof.ssa Angela Costabile, prof.ssa Rossana Adele Rossi e prof.ssa Simona Perfetti, a testimonianza del valore interdisciplinare dell’incontro e della necessità di interrogare il presente a partire da uno sguardo educativo ampio, capace di coinvolgere la pedagogia, la psicologia e la riflessione sulla formazione delle nuove generazioni. L’introduzione e la conclusione saranno affidate al prof. Giovanbattista Trebisacce, mentre la conduzione dell’evento sarà curata dalla dott.ssa Carmela Formoso.

L’incontro si inserisce in una più ampia traiettoria di ricerca e di impegno culturale che intende riportare al centro dell’attenzione pubblica il tema dell’educazione sentimentale e relazionale in un’epoca in cui anche gli affetti rischiano di essere piegati alle logiche del consumo, della prestazione e dell’immediatezza. In questo scenario, la pedagogia è chiamata a svolgere un compito essenziale: custodire il valore dell’attesa, del limite, della reciprocità, della responsabilità e della durata, restituendo profondità ai legami umani. La presentazione di Affetti in saldo assume così un significato particolarmente forte: mostra come dall’esperienza universitaria possano nascere percorsi autentici di pensiero, scrittura e consapevolezza, capaci di parlare non solo agli studenti, ma all’intera comunità educante.