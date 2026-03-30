La nuova perturbazione attesa tra 31 e 1 aprile. Previsti temporali e nubifragi. Torna la neve in montagna. Ma a Pasqua potrebbe cambiare tutto. Le previsioni

La Calabria non ha tregua. Tra il 31 marzo e il 1° aprile è atteso l’arrivo di un nuovo ciclone mediterraneo, l’ennesimo di quest’anno in una regione già messa a dura prova dal maltempo dei giorni scorsi.

Secondo le ultime proiezioni, il sistema potrebbe essere particolarmente profondo (intorno ai 990 hPa) e in grado di richiamare aria molto instabile dai quadranti meridionali.

Il nuovo ciclone porterà piogge intense, possibili nubifragi e temporali localmente violenti, soprattutto sulle aree già sature d’acqua. Ma non è tutto. L’ingresso di aria più fredda da nord-est potrebbe favorire anche il ritorno della neve sui rilievi calabresi.

La traiettoria del ciclone è ancora incerta e sarà determinante per capire quali zone verranno colpite più duramente.

Dopo il ciclone Deborah: Calabria in pieno inverno

Questo nuovo peggioramento arriva subito dopo gli effetti del ciclone Deborah, che ha lasciato il Mediterraneo segnando profondamente il territorio.

La regione è stata investita da aria artica con un crollo delle temperature e nevicate diffuse fino ai 700 metri di quota, un evento raro per questo periodo. Piogge, temporali e grandinate hanno interessato l’intero territorio, mentre i venti di burrasca hanno raggiunto raffiche fino a 130 km/h, soprattutto lungo le coste tirreniche e joniche.

Un mix di fenomeni che ha riportato la Calabria in pieno inverno.

Le previsioni meteo a Pasqua in Calabria

Ma c’è uno spiraglio in vista delle festività di Pasqua.

Le prime tendenze indicano infatti una possibile rimonta dell’alta pressione tra Pasqua e Pasquetta, con condizioni più stabili e temperature in aumento, finalmente più in linea con la primavera.

Si tratta però solo di una tendenza: serviranno ulteriori aggiornamenti per capire se il bel tempo riuscirà davvero a imporsi dopo settimane così instabili.