La mafia esiste davvero? Oppure abbiamo continuato per decenni a immaginarla come una coppola, una lupara, qualche summit nelle campagne e vecchi rituali da film, mentre il vero potere si è semplicemente trasformato, adattato, infiltrato ovunque? La domanda oggi non è più provocatoria. È inevitabile perché quando scandali, inchieste, favoritismi, corruzione, clientele e intrecci opachi emergono continuamente nelle università, negli enti pubblici, nelle istituzioni, nella sanità, negli appalti, nei concorsi, nelle società partecipate e perfino nei luoghi che dovrebbero rappresentare il sapere e il merito, allora diventa difficile continuare a parlare della mafia come di qualcosa di separato dalla società. Forse abbiamo sbagliato immagine; ormai il metodo mafioso seleziona, esclude, favorisce, orienta.

Non ha necessariamente bisogno della violenza plateale quando può contare sul silenzio, sulle relazioni, sulle convenienze reciproche e su un sistema che troppo spesso premia l’obbedienza più della competenza. E allora la domanda cambia ancora: se esiste dov’è il confine tra mafia, clientelismo, corruzione sistemica e gestione privatistica del potere pubblico? Perché se un professionista preparato viene sistematicamente escluso mentre avanzano sempre gli stessi nomi, gli stessi ambienti, le stesse reti di influenza, il problema non è soltanto giudiziario. È culturale. È sociale. È persino antropologico. Abbiamo costruito un Paese dove il merito viene celebrato nei discorsi ufficiali ma spesso temuto nella realtà. Un Paese dove chi denuncia rischia l’isolamento mentre chi si adatta sopravvive meglio. Dove la trasparenza viene invocata nei convegni e aggirata nei corridoi.

La mafia non è più quella delle organizzazioni criminali tradizionali. Sarebbe troppo semplice. Troppo rassicurante pensarlo. La verità è che mafia è la mentalità, i comportamenti e le dinamiche di potere anche lontano dai territori storicamente mafiosi. Quando un sistema protegge sé stesso, distribuisce privilegi, soffoca il dissenso, marginalizza le persone libere e trasforma le istituzioni in strumenti di consenso o convenienza personale, allora il problema non è più soltanto la mafia. È la “mafiosità” diffusa; e la cosa più inquietante è che spesso non scandalizza più nessuno.

Ci indigniamo per qualche giorno davanti all’ennesima inchiesta, poi tutto torna normale. Gli stessi volti restano al loro posto. Gli stessi meccanismi continuano indisturbati. Cambiano le sigle politiche, cambiano i governi, cambiano i proclami, ma il cittadino continua a percepire un sistema distante, autoreferenziale e impermeabile. La verità è scomoda: la mafia esiste ancora perché esistono terreno fertile, convenienze e omertà moderne. Non sempre l’omertà nasce dalla paura. Talvolta nasce dal tornaconto. Dalla carriera. Dal quieto vivere. Dal “meglio non esporsi”; e forse la domanda più drammatica non è se la mafia esista davvero. La vera domanda è: quanta parte della società ha imparato a convivere con i suoi metodi senza nemmeno accorgersene?