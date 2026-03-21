Ogni parola sembra consumarsi nel tempo, eppure qualcosa riaffiora, e la poesia resiste ai secoli e alle profondità dell’esistenza, caparbiamente. La sua presenza si rinnova proprio nei luoghi in cui il linguaggio appare più fragile e disperso. La Giornata Mondiale della Poesia offre l’occasione per riflettere sul senso autentico di questa pratica millenaria, capace di attraversare epoche e trasformazioni senza smarrire la propria essenza.

In questa medesima ricorrenza, ci proponiamo altresì, pur nella consapevolezza dell’arditezza e della temerarietà di un simile intento, di accostarci alla natura della poesia, tentando di coglierne, almeno sul piano linguistico, i tratti distintivi e l’intima creazione. Un esercizio forse destinato a rimanere incompiuto, ma pur sempre necessario per intravedere, il principio che la rende vitale e la trascende.



Ma che cos’è la poesia? Nel passaggio, nei mutamenti linguistici e letterari, dai cantori, alle liriche, alla stampa, ai blog fino ai social network, la parola cambia il proprio habitat. Là dove un tempo si sviluppavano riflessioni meditate, oggi prevalgono interventi rapidi, spesso animati da un fervore argomentativo che privilegia l’immediatezza rispetto alla profondità. In questo scenario, anche la poesia rischia di essere travolta da una logica di consumo veloce, ridotta a frammento emotivo o a dichiarazione estemporanea. Eppure, proprio in tale contesto, si avverte con maggiore urgenza la necessità di restituire alla poesia la sua dignità, il suo tempo, il suo respiro, la sua resistenza.



La poesia vive e si compie solo quando riesce a trascendere il perimetro dell’io per aprirsi a una dimensione universale. Come suggeriva Arthur Rimbaud, l’io poetico si compie nel suo farsi altro, nel suo farsi voce plurale. In questa tensione tra interiorità e mondo si gioca la forza della parola poetica, capace di costruire ponti invisibili tra chi scrive e chi legge.



Allo stesso modo, la poesia richiede una disciplina della forma. Il contenuto, per quanto urgente o necessario, trova compimento solo attraverso una costruzione linguistica consapevole. L’attualità, con le sue crisi e le sue urgenze, i suoi ritmi, sollecita spesso una risposta fulminea e nascono così testi che aspirano a farsi testimonianza civile. Tuttavia, la poesia autentica si distingue per la capacità di trasformare l’esperienza in forma, di distillare il caos del reale in una struttura che restituisca senso e intensità.



La poesia invita invece alla sottrazione, alla cura, all’ascolto. Essa si nutre di silenzio tanto quanto di parola, e trova la propria forza nella concentrazione più che nell’esibizione. L’autenticità poetica si misura nella qualità della voce, nella sua irriducibile singolarità, che sfugge a ogni tentativo di omologazione. Ogni poeta costruisce il proprio percorso come un gesto unico, irripetibile, che resiste alle logiche di gruppo e alle dinamiche di consenso.



In questa dimensione etica, la poesia si configura come un atto gratuito, disinteressato, capace di affermare il valore della parola al di là di ogni utilità immediata. Essa si sottrae alla logica del tornaconto per affermare una forma di libertà radicale, si distingue per la sua specificità linguistica; abita una zona di confine in cui il linguaggio si fa ritmo, suono, immagine - una zona in cui la parola acquista una densità ulteriore, capace di generare significati molteplici. In questo senso, la poesia rappresenta una delle più alte espressioni della creatività umana, un laboratorio in cui il linguaggio viene continuamente reinventato.



Celebrare la poesia oggi significa, dunque, riconoscerne la funzione vitale. La poesia educa allo sguardo, affina la sensibilità, restituisce profondità all’esperienza. In una società che tende a semplificare, la poesia insegna la complessità e la lentezza, offrendo uno spazio in cui il pensiero può ancora sostare e trasformarsi. Ed è proprio in questa capacità di resistere al tempo, di attraversarlo e di illuminarlo, che risiede la sua inesauribile attualità.



In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, con la primavera che si apre in tutto il suo splendore di colori, desideriamo proporvi cinque raccolte poetiche che, pur nella consapevolezza di quanto sia inevitabilmente arbitrario e riduttivo tentare una selezione in un panorama così vasto e ricco, riteniamo tra le più straordinarie della letteratura mondiale:



Sonetti di William Shakespeare

Canti di Giacomo Leopardi

Foglie d’erba di Walt Whitman

I fiori del male di Charles Baudelaire

La gioia di scrivere di Wisława Szymborska