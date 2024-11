La presenza della leader politica maltese nella località turistica del Catanzarese non è passata inosservata. Assieme a lei 11 persone tra parenti e amici (più la scorta) nella Perla dello Jonio

Super-vip per le strade ed il locali di Soverato. Nella perla dello Jonio ha fatto tappa nientemeno che Roberta Metsola, presidente riconfermata del Parlamento Europeo.

La giovane politica maltese è giunta nel massimo riserbo con auto blu e la scorta, passeggiando per il centro e poi cenando presso un noto locale gourmet del lungomare opportunamente precluso ai curiosi. Metsola, 45 anni, nata a Malta, era stata in Calabria a dicembre 2023 nel giro elettorale in vista delle europee.

In quella occasione, ospite del presidente Occhiuto alla Cittadella di Catanzaro, aveva espresso la propria convinta ammirazione per i luoghi della nostra regione. Le vacanze estiva l'hanno convinta evidentemente a ritornare con ben 11 persone tra parenti ed amici (oltre a 5 membri della scorta) per godersi le bellezze della costa jonica e soprattutto una raffinata cena a pochi metri dal mare.