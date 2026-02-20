La testata conquista un posto all’Ariston Roof e voterà per eleggere il vincitore. La soddisfazione dell’editore: «LaC Network parte attiva del laboratorio mediatico più importante della musica italiana. E non da spettatori, ma da protagonisti»

LaCity Mag entra ufficialmente tra le pochissime testate che potranno votare con la giuria principale dei giornalisti per eleggere il vincitore del Festival di Sanremo. Il direttore Luca Arnaù sarà in sala stampa all’Ariston Roof con un team di giornalisti e operatori, per raccontare ogni dettaglio del Festival più atteso dell’anno. E nella serata finale, quella che pesa più di tutte, sarà la collega Lorenza Sebastiani a inserire il nome scelto da LaCity Mag come vincitore.

A sottolineare il valore di questo traguardo è il presidente del Network LaC, Domenico Maduli: «È un momento di grande orgoglio e soddisfazione per tutto il network. A meno di due anni dalla sua nascita, LaCity Mag è stata ufficialmente inserita tra le pochissime testate accreditate nella giuria principale dei giornalisti del Festival di Sanremo — quella che esprime il voto decisivo per eleggere il vincitore della manifestazione. Questa non è una semplice presenza, ma un ruolo centrale nel cuore del meccanismo di selezione del Festival, un riconoscimento che conferma quanto la nostra visione editoriale e il lavoro quotidiano delle nostre redazioni stiano veramente facendo la differenza».

Il presidente Maduli sottolinea ancora che «per una testata giovane come LaCity Mag, questo risultato è la prova che la credibilità si costruisce con costanza, professionalità e capacità di essere protagonisti nel racconto dell’attualità culturale del Paese. Entrare nella giuria significa non solo osservare Sanremo, ma contare, contribuendo in modo diretto alla scelta del nome che entrerà nella storia della musica italiana».

Il presidente rivendica quindi il percorso compiuto dal Network: «È il coronamento di un percorso di crescita che abbiamo voluto fortemente: investimenti editoriali, copertura completa 24 ore su 24 insieme a La Capitale e LaC News24, speciali, interviste, dietro le quinte e aggiornamenti continui. Questo risultato non appartiene solo a una singola testata, ma a tutto il Network: è la conferma che la strategia di puntare sulla qualità, sulla presenza e sulla continuità editoriale funziona. Oggi possiamo affermare con orgoglio che LaC Network è davvero parte attiva del laboratorio mediatico più importante della musica italiana. E lo siamo non da spettatori, ma da protagonisti. Grazie a tutte le redazioni, i collaboratori e chi quotidianamente contribuisce a rendere la nostra informazione credibile, dinamica e influente».