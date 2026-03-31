Trova sbocco un iter avviato nel 2024. Su input di Pierluigi Caputo e Marco Polimeni approvate nell’omnibus nuove regole per la nautica nei laghi calabresi. Stretta sinergia con gli Enti interessati e con i Comuni di Spezzano della Sila, Celico e Longobucco

Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato ieri sera la legge omnibus che introduce modifiche rilevanti alla normativa sull’“Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria”. Un passaggio chiave per rafforzare la navigabilità e promuovere lo sviluppo del Lago Cecita, area strategica dell’Altopiano della Sila. La proposta è stata presentata dai consiglieri regionali Pierluigi Caputo, capogruppo di Occhiuto Presidente, e Marco Polimeni (Forza Italia), al termine di un iter avviato nel 2024 e caratterizzato da confronti con società detenenti diritti come Enel e A2A e da una conferenza dei servizi.

L’intervento normativo nasce dall’esigenza di aggiornare la disciplina vigente, adeguandola alle competenze amministrative attuali e rimuovendo le disposizioni prive di copertura finanziaria. Nel dettaglio, le modifiche alla legge regionale numero 9/1985 prevedono:

Introduzione dei motori elettrici : sarà possibile utilizzare natanti elettrici per attività turistico-sportive, favorendo una navigabilità più sostenibile.

: sarà possibile utilizzare natanti elettrici per attività turistico-sportive, favorendo una navigabilità più sostenibile. Estensione dei servizi di pubblica utilità : eliminato il vincolo del decreto del Presidente della Giunta, ampliando la platea dei servizi riconosciuti.

: eliminato il vincolo del decreto del Presidente della Giunta, ampliando la platea dei servizi riconosciuti. Abrogazione dei contributi senza fondi : cancellate le norme che prevedevano finanziamenti ai Comuni per infrastrutture e approdi.

: cancellate le norme che prevedevano finanziamenti ai Comuni per infrastrutture e approdi. Semplificazione delle procedure : le autorizzazioni saranno gestite dal dipartimento regionale competente in materia di turismo, superando il precedente sistema.

: le autorizzazioni saranno gestite dal dipartimento regionale competente in materia di turismo, superando il precedente sistema. Aggiornamento della commissione tecnica e ridefinizione delle funzioni di controllo amministrativo.

Lago Cecita, opportunità per turismo e territorio

Con l’approvazione definitiva della riforma sulla navigabilità, si apre una nuova fase per la valorizzazione del Lago Cecita e dell’intera Sila. Il provvedimento nelle intenzioni dei proponenti punta a coniugare sviluppo economico e tutela ambientale, rendendo il territorio più attrattivo per il turismo. «Grazie a questo intervento normativo - ha detto Pierluigi Caputo - sarà finalmente possibile valorizzare in maniera strutturata il Lago Cecita e l’area della Sila, creando nuove opportunità economiche e turistiche nel pieno rispetto dell’equilibrio ambientale».

Il consigliere regionale ha fatto presente come il risultato sia frutto di un lavoro sinergico tra la Regione Calabria e i Comuni di Celico, Longobucco e Spezzano della Sila, che hanno collaborato con l’obiettivo di promuovere una crescita sostenibile delle comunità locali. «Si tratta di un risultato significativo - ha quindi concluso Caputo - che nasce da una visione chiara: una Calabria che cresce nel rispetto del suo ambiente e delle sue comunità».