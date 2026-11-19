L’Amaro Cheers, prodotto dalla startup vibonese C235 Spirits, ha conquistato la Medaglia d’Oro allo Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles 2026, uno dei concorsi più autorevoli a livello internazionale nel panorama dei distillati. Il riconoscimento arriva dopo il premio al design ottenuto a Vinitaly e segna un ulteriore passo avanti per l’azienda fondata dai fratelli Nazario e Alessandro Ciancio, che continua a portare il proprio prodotto calabrese sui palcoscenici internazionali.

La ventottesima edizione della competizione si è svolta a Funchal, sull’isola di Madeira, dal 16 al 18 ottobre. All’appuntamento hanno partecipato oltre 2.300 etichette provenienti da più di 70 Paesi, valutate da una giuria composta da 106 esperti di 38 nazionalità. Solo il 30% dei campioni ha ricevuto un premio, dopo una degustazione condotta rigorosamente alla cieca, secondo criteri di assoluta indipendenza e trasparenza.

Il verdetto della giuria

Il panel internazionale ha apprezzato il profilo dell’amaro per complessità, equilibrio e persistenza. Nella scheda ufficiale, i giudici hanno evidenziato un naso caratterizzato da note di arancia, erba, assenzio e spezie, accompagnate da un palato morbido ed elegante, con richiami di arancia amara e un finale vegetale di buona persistenza. Un risultato che conferma la cura posta nella selezione delle materie prime e nella costruzione del prodotto.

Il riconoscimento assume un valore ancora più significativo per una realtà imprenditoriale giovane, che ha potuto misurarsi con produttori internazionali di lunga esperienza senza alcuna agevolazione legata alla provenienza o alla notorietà del marchio. Un traguardo che dimostra come qualità, identità e ricerca possano competere su un mercato sempre più esigente e globalizzato.

Un doppio riconoscimento

Il successo di Madeira segue il Gold Award ottenuto al Vinitaly Design Award 2026 per la migliore etichetta nella categoria Dark Spirits. Il concept visivo dell’Amaro Cheers è stato realizzato dallo Studio La Regina di Cosenza, che ha contribuito a costruire un’identità visiva riconoscibile e coerente con il posizionamento del prodotto. Un doppio riconoscimento che unisce qualità del liquido e valore del design.

La gamma comprende le varianti “Agrumi Mediterranei” e “Incanto di Cedro”, ispirate alle risorse agrumicole calabresi e reinterpretate in chiave contemporanea. Una scelta che valorizza il territorio di origine senza rinunciare a un linguaggio moderno, capace di dialogare con un pubblico internazionale e con le nuove tendenze del settore dei distillati.

Le parole dei fondatori

«È un risultato che ci riempie di orgoglio», hanno dichiarato Nazario e Alessandro Ciancio. «Trattandosi di una degustazione alla cieca condotta da esperti internazionali, questo premio dimostra che anche una giovane realtà calabrese può competere ai massimi livelli mondiali senza snaturare le proprie radici». Le parole dei fondatori raccontano un percorso costruito sulla passione, sulla ricerca e sulla volontà di valorizzare il territorio.

Il riconoscimento rafforza inoltre il posizionamento di C235 Spirits nel panorama dei distillati italiani. L’azienda aveva già raggiunto la finale del Vinitaly Design Award anche nella sezione Clear Spirits con il gin Nauka, confermando una costante presenza nei principali appuntamenti del settore. Un segnale importante per il futuro dell’azienda e per l’intera filiera calabrese dei distillati.