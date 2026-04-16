Ieri, presso la sede della Lega Musulmana Mondiale in Italia, a Roma, il presidente della Fondazione Totò Morgana, Marco Serrao, è stato insignito della prestigiosa onorificenza, conferita dalle mani di sua altezza, il principe del Regno dell’Arabia Saudita, AbdulAziz A. Sarhan, consigliere speciale del Segretario generale e direttore della Lega Musulmana Mondiale in Italia.

Il presente riconoscimento viene conferito quale espressione di alta considerazione istituzionale per l’impegno profuso nella promozione dei valori del dialogo interculturale, della cooperazione tra i popoli e della solidarietà internazionale. L’attribuzione di questo premio, proveniente da una delle più autorevoli istituzioni del mondo musulmano, assume un particolare significato nel quadro del dialogo interreligioso e interculturale, rappresentando un importante segnale di apertura, cooperazione e reciproco riconoscimento tra comunità e tradizioni diverse.

Attraverso la propria attività, il dott. Serrao si è distinto per il contributo significativo allo sviluppo di relazioni fondate sul rispetto reciproco, sulla comprensione e sulla costruzione di percorsi condivisi di pace.

La sua Fondazione, ente impegnato in attività di rilevanza sociale e sanitaria, promuove e coordina iniziative volte alla tutela della salute e al sostegno delle fasce più vulnerabili della popolazione. In particolare, attraverso programmi dedicati alla prevenzione uro-andrologica, la fondazione opera a beneficio dei ceti meno abbienti e delle persone in condizioni di fragilità, contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione e dell’assistenza sanitaria accessibile.

Il presente attestato viene rilasciato a testimonianza del valore dell’opera svolta e dell’apprezzamento espresso dalle istituzioni conferenti.