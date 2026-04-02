La Calabria sarà la prossima tappa del nuovo appuntamento di “Linea Verde Illumina – Sport e Salute”, in onda sabato 4 aprile alle 11.25 su Rai 1. Il programma è realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con “Sport e Salute”, nell’ambito della convenzione con Rai Com.

Un viaggio tra le province di Cosenza e Vibo Valentia, durante il quale Francesco Gasparri sarà accompagnato da tre grandi campioni dello sport italiano del Team Illumina: Pino Maddaloni, judoka; Valerio Vermiglio, pallavolista; e Patrizio Oliva, ex pugile. Tutti e tre porteranno la loro testimonianza sui valori dello sport e sull’importanza dei corretti stili di vita.

Il tour prenderà il via a pochi chilometri da Tropea, con un itinerario all’insegna di sport e territorio lungo il percorso ciclabile ad anello che collega Drapia, Zungri e Zaccanopoli: un bike tour “dalla Costa degli Dei all’Altopiano del Poro” che Francesco Gasparri vivrà insieme a Patrizio Oliva.

Giovani e sport

Al Centro universitario sportivo (Cus) dell’Università della Calabria (Cosenza), protagonisti saranno i giovani e lo sport, grazie a un progetto che promuove un’attività sportiva accessibile e inclusiva attraverso il “Voucher per lo sport”: un contributo economico, attribuito in base al reddito, finalizzato a incentivare la pratica sportiva dilettantistica tra i ragazzi. Qui Gasparri interagirà con gli studenti insieme a Valerio Vermiglio.

Ad Aiello Calabro, suggestivo borgo in provincia di Cosenza, Francesco Gasparri e Pino Maddaloni racconteranno il progetto “Aiello in bici”, che coinvolge cittadini e turisti in percorsi dedicati alla mobilità dolce, tra ciclismo e camminate, promuovendo lo sport come strumento di benessere per la comunità.

Il bergamotto

Infine, per la rubrica “Benessere e Territorio”, Elisa Silvestrin farà tappa in provincia di Reggio Calabria insieme ad Andrea Lo Cicero. Tra i colori e i profumi di una terra ricca e generosa, il racconto porterà alla scoperta dell’unicità del bergamotto e delle sue proprietà benefiche. A seguire, un’uscita in catamarano nello scenario dello Stretto e una prova di kite surf tra le onde di Punta Pellaro.

La rubrica è realizzata in collaborazione con Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission, nell’ambito della convenzione con Rai Com.