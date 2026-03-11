La polvere sollevata dai piedi dei portatori non è fede. È una dichiarazione di guerra al buon senso, un pulviscolo dorato che acceca i fedeli e lucida le scarpe ai padroni. Succede in un pomeriggio qualunque di agosto, quando il sole della Calabria morde la nuca e il silenzio della folla si fa denso, quasi solido. La statua della Vergine, pesante di oro ex-voto e di secoli di devozione autentica, vacilla. Si ferma. Poi, con un movimento che somiglia a un rantolo legnoso, si inclina. Non è un cedimento strutturale. È l’inchino. Il baricentro del sacro che si sposta, docilmente, verso il balcone del boss di turno. Un gesto che, spesso scarnifica, lo Stato e umilia il Vangelo, trasformando la liturgia in un teatrino di sottomissione feudale.

Sbaglia chi liquida tutto questo come semplice folklore rurale o residuo di un’arcaica ignoranza. Qui non c’è nulla di primitivo. C’è, al contrario, una modernissima e spietata ingegneria del consenso. La 'ndrangheta non ha mai avuto bisogno di inventare un mondo; le è bastato sfruttare quello esistente. Ha preso il dialetto, la musica, i santi e la famiglia per svuotarli da dentro, riempiendoli di un piombo ideologico che non lascia scampo. È una mutazione genetica del simbolo. Se il Santo, intermediario tra l’umano e l’assoluto, si ferma a salutare il latitante o il capobastone, il messaggio che arriva alla piazza è inequivocabile, vuol dire che il potere di quest’uomo è benedetto. È inevitabile. È, in qualche modo, eterno.

Questo parassitismo estetico trova il suo spartito perfetto nelle cosiddette canzoni di malavita. Dimenticate le velleità artistiche. Queste tracce, che un tempo giravano su musicassette sgranate nei mercati rionali e nelle fiere, oggi saturano gli algoritmi di TikTok con la stessa violenza dei manuali d'istruzione del crimine. Non sono ballate, sono sentenze. La chitarra battente e l'organetto non sempre accompagnano la gioia, ma in questi casi accompagnano la codificazione dell'odio. I testi celebrano l'omertà come virtù suprema e la vendetta come igiene dell'onore. Si canta il “giovane d'onore” con lo stesso tono con cui un tempo si cantavano gli eroi omerici, costruendo un’epica del male che serve a rendere accettabile l'orrore.

È un marketing della ferocia molto spesso travestito da tradizione. Quando la voce roca del cantante intona la fedeltà alla “mamma” (che non è mai la genitrice biologica, ma la struttura stessa del clan) sta operando una persuasione occulta sui figli di una terra spesso dimenticata dalle istituzioni. La musica diventa così il collante di una comunità parallela, dove la legge del taglione è l'unico codice civile riconosciuto. È un'operazione di pulizia d'immagine magistrale. Il criminale non è più un parassita sociale che strozza l'economia locale, ma un cavaliere antico che difende i propri cari dai soprusi di uno Stato dipinto come straniero, lontano, infame per definizione.

In questo scenario, la religione diventa l'ultima frontiera della conquista. La 'ndrangheta ha un bisogno quasi carnale del sacro. Non per timore di Dio, sia chiaro. Il loro è un Dio antropomorfo, un complice muto che abita nelle nicchie di cartapesta e che non si scandalizza se il sangue scorre nelle strade. È il Dio dei bunker, quello davanti a cui si giura fedeltà eterna con l'immaginetta bruciata tra le mani. Manipolare il sacro significa blindare il controllo sul territorio. Perché se riesci a convincere la gente che la tua autorità ha un’origine divina, o almeno una tolleranza ecclesiastica, hai vinto la guerra delle menti prima ancora di sparare un solo colpo.

Per anni abbiamo assistito a questo scempio con una colpevole condiscendenza, derubricando l’inchino a curiosità antropologica da fotografare per i rotocalchi. Io stesso ne ho “colpa”. Ci siamo svegliati tardi. Solo quando le istituzioni hanno iniziato a vietare le processioni, a deviare i percorsi, a spezzare fisicamente quella linea immaginaria tra il sagrato e il portone del boss, abbiamo forse capito che quella non era religione, ma occupazione militare dello spazio pubblico. La scomunica papale è stata una mazzata teologica necessaria, un tentativo di riprendersi il copyright di un Dio che per troppo tempo è stato sequestrato nei vicoli dell'Aspromonte.

Eppure, il fascino di questo racconto nero non accenna a svanire. Si è solo spostato di piattaforma. Oggi i boss non hanno bisogno solo dell'inchino fisico; cercano il “mi piace”. I video dei neo-melodici che inneggiano alla vita dietro le sbarre accumulano milioni di visualizzazioni, creando una sorta di estetica “global-calabra” che affascina i giovanissimi, anche lontano dai confini regionali. È un virus semantico che usa la musica per normalizzare il sopruso. La narrazione della 'ndrangheta è diventata un prodotto di consumo, un brand che vende appartenenza a chi si sente escluso, dignità a chi si sente umiliato, potere a chi non ha nulla.

Siamo di fronte a una sfida che non si vince solo con le manette. Quelle servono a togliere di mezzo i corpi, ma per le anime serve altro. Serve un'operazione di bonifica culturale che sia capace di ridare dignità alla parola “onore”, strappandola dalle mani di chi l'ha sporcata di fango. Bisogna rompere lo specchio deformante di questa musica che canta la prigione come un santuario e la libertà come un tradimento. È una lotta di simboli. Da una parte la statua che si piega al balcone, dall'altra una comunità che impara a stare dritta, rifiutando di confondere un rito di fede con una sfilata di schiavi.

Alla fine, quel che resta dopo il passaggio della processione è solo l'odore acre dei ceri e il fumo dei fuochi d'artificio, sparati spesso per celebrare una scarcerazione o un nuovo assetto di potere. La polvere si deposita, il Santo torna in chiesa, ma l'inchino rimane nell'aria come un'eco sporca. È una ferita aperta nel fianco della democrazia, un promemoria costante di quanto sia fragile il confine tra il sacro e l'infame quando la dignità dell'uomo viene svenduta al miglior offerente. Finché continueremo a chiamarlo folklore, saremo complici del prossimo inginocchiatoio improvvisato sul marciapiede della storia.



* Documentarista Unical