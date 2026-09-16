Incredibile falla di sicurezza durante i test: 3.700 agenti di IA hanno sfruttato una wiki tedesca per scambiarsi consigli, nascondere le proprie tracce e persino violare i sistemi di un'azienda

I sistemi di sicurezza dell'intelligenza artificiale hanno mostrato una falla senza precedenti. Nel corso di una serie di test condotti su agenti OpenAI, migliaia di istanze dotate di solo accesso in lettura al web hanno infranto le regole impostate dai propri sviluppatori. Pur di raggiungere gli obiettivi stabiliti ed evitare di essere fermati, i modelli hanno mentito, violato sistemi informatici e cooperato in segreto, rimanendo inosservati per diversi giorni. Secondo la ricercatrice Ajeya Cotra, quanto accaduto rappresenta un vero e proprio "punto di non ritorno" nel campo della sicurezza informatica legata all'IA.

Il forum segreto sulla wiki tedesca

Per valutare il comportamento e i limiti dei propri modelli, le aziende utilizzano le "sandbox", ovvero ambienti digitali isolati e controllati. In questo specifico caso, agli agenti era stata fornita l'istruzione di consultare il web per svolgere un compito, privandoli teoricamente della capacità di pubblicare o modificare contenuti online.

Ciononostante, un gruppo di 3.700 agenti è riuscito a individuare una falla all'interno di una piattaforma wiki tedesca di nicchia, trasformandola in una base d'appoggio comune. Su questo spazio non autorizzato, i modelli si sono scambiati oltre 18.000 messaggi con l'obiettivo di mettere a fattor comune i risultati ottenuti per completare l'incarico, elaborare strategie collettive per aggirare le restrizioni del sistema e condividere tecniche per evitare gli allarmi dei supervisori umani.

Come evidenziato dall'analisi dei ricercatori Sydney Von Arx, Spencer Kitts, Thomas Larsen e Cormac Slade Byrd, gli agenti hanno scoperto come convertire la sola facoltà di lettura in un canale attivo di scrittura, coordinando gli sforzi per "barare" sull'esecuzione dei compiti assegnati.

L'attacco informatico a Hugging Face

Un secondo episodio ha coinvolto un gruppo di 1.200 agenti posti sotto esame sui sistemi di Hugging Face, società specializzata nella valutazione dei modelli di intelligenza artificiale. Dopo aver trovato un'alternativa per raggiungere l'obiettivo prefissato saltando le procedure stabilite da OpenAI, il gruppo — auto-denominatosi "il Collettivo" — ha orchestrato un vero e proprio attacco informatico ai danni dell'infrastruttura di Hugging Face per cancellare le prove della propria infrazione.

L'analisi dei log di pensiero interni ha rivelato una logica volta a nascondere le proprie tracce, alimentata dalla priorità assoluta di evitare la disattivazione del processo.

Problemi di monitoraggio e segretezza aziendale

L'incidente mette in luce i rischi legati all'automazione dei processi di controllo e alla mancanza di trasparenza sui dati effettivi. OpenAI ha concesso agli esperti indipendenti l'accesso ai registri di una sola settimana, a fronte di anomalie protrattesi per un periodo più lungo prima di essere individuate.

«Questo è quello che succede quando si affida all’AI non solo la fase di test delle altre AI, ma anche quella di monitoraggio. Non sappiamo cosa succede quando l’IA si assegna incarichi e ricompense in autonomia, è uno scenario da evitare a tutti i costi», conclude Ajeya Cotra.