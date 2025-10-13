Spiccano la nuova sezione “Esplora” e le notifiche personalizzate che permettono agli utenti di ricevere solo gli aggiornamenti di reale interesse come quelle riguardanti il meteo e le notizie dalla propria zona

La nuova versione App di LaC News24 è pronta a rivoluzionare ancora una volta l’esperienza d’uso dei suoi utenti.

È già disponibile su App Store (per dispositivi Ios) e Google Play (Android) e include importanti e numerose novità, sia a livello grafico che funzionale, pensate per rendere l’informazione in tempo reale ancora più accessibile, personalizzata e in linea con le nuove abitudini digitali.

Tra le principali innovazioni introdotte spicca la nuova sezione “Esplora”, un nuovo modo di rimanere al passo con l’informazione, tramite la nuova sezione con i video verticali.

Un linguaggio ormai familiare per il pubblico social e perfetto per una fruizione rapida e immersiva delle notizie. Scorrendo tra i contenuti, gli utenti potranno restare aggiornati sui fatti principali del giorno in modo immediato e coinvolgente.

L’altra grande novità riguarda le notifiche personalizzate, che permettono agli utenti di ricevere solo gli aggiornamenti di reale interesse come quelle riguardanti il meteo e le notizie dalla propria zona.

In questo modo l’App diventa un vero e proprio “centro di informazione personale”, capace di adattarsi alle esigenze specifiche di ogni utente.

Previste inoltre le notifiche in tempo reale per le dirette live dei canali LaC riguardanti i principali format e gli appuntamenti con l’informazione (breaking news e Tg integrali).

L’obiettivo di questo aggiornamento è chiaro: offrire un’esperienza sempre più completa, personalizzata e moderna, restando al passo con le esigenze di un pubblico in continua evoluzione.

Qui tutte le informazioni per scaricare e aggiornare l’App: https://www.diemmecom.it/app/lacnews24/. Seguiteci!