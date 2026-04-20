Grazie agli oltre 120 milioni del Pnrr sono stati realizzati 72 prototipi e piattaforme volti alla concretizzazione di soluzioni sostenibili per il Mezzogiorno. Dei 1433 ricercatori coinvolti, 164 provengono proprio dal campus cosentino

C’è la firma della Università della Calabria nel cuore tecnologico dei progetti che stanno tracciando la rotta della transizione ecologica nel Mediterraneo. Tra i laboratori del Campus la scienza ha smesso di essere teoria per trasformarsi in soluzioni concrete, capaci di tradurre le ambizioni del PNRR in un nuovo motore di sviluppo industriale per l'intero Mezzogiorno. Con il progetto Tech4You, l’innovazione esce dalle aule accademiche per diventare realtà pronta a cambiare il volto della transizione ecologica e digitale.

È questo lo spirito di “Co@Scienza - Un ponte tra imprese e ricerca verso un’innovazione sostenibile”, l’evento di presentazione dei risultati dei ricercatori e delle ricercatrici Unical che hanno lavorato in Tech4You, il più ambizioso progetto di ricerca industriale mai attuato sul territorio. L’Ateneo, attore centrale dell'Ecosistema finanziato dal MUR con 121,5 milioni di euro, restituisce a cittadini, istituzioni e imprese i frutti di tre anni e mezzo di lavoro intenso, finalizzato a costruire un futuro più verde e tecnologicamente avanzato tra Calabria e Basilicata.

L’Ateneo si conferma motore della sfida operativa del PNRR attraverso il ruolo di primo piano nel Consorzio Tech4You, presieduto dal Prof. Maurizio Muzzupappa (docente Unical). Sotto la regia dell'Università della Calabria, le attività di due dei sei pilastri strategici dell'Ecosistema: quello legato alle “Tecnologie per la riduzione dei consumi energetici e la tutela della biodiversità”, coordinato dalla Prof.ssa Anna Pinnarelli, e quello focalizzato su “Trasformazione Digitale e Trasferimento Tecnologico”, oggi coordinato dal Prof. Carmine Dodaro (subentrato al Rettore Gianluigi Greco, che ne ha guidato la fase di avvio). Inoltre, l'Ateneo ha coordinato e collaborato in molti altri progetti di ricerca dell'Ecosistema negli altri quattro “spoke” che hanno caratterizzato il progetto: “Rischi naturali e antropici”, “Agricoltura, foreste, acqua e cibo, identità”, “Territoriali e salvaguardia dei beni culturali”, “Innovazione, salute e ambiente per le comunità di domani”.

In questo contesto, l’Unical ha svolto un ruolo di primo piano nel coordinamento di una vasta rete scientifica che ha mobilitato complessivamente 1.433 ricercatori tra personale strutturato e nuove figure professionali; di questi, 164 sono i talenti reclutati direttamente dall’Ateneo grazie alle risorse ministeriali: una nuova classe dirigente della ricerca che l’Università sta trattenendo e valorizzando sul territorio.

Un traguardo reso possibile anche grazie al supporto tecnico-amministrativo dell’Area Ricerca, Innovazione e Impatto Sociale (ARIIS) dell'Ateneo, guidata dall’Ingegnere Andrea Luca Attanasio, che ha curato la complessa gestione amministrativa del progetto.

Dalla ricerca alla realtà: i pilastri tecnologici dell'Unical

L'operatività di Tech4You si è tradotta, per l'Università della Calabria, in un ruolo di leadership scientifica senza precedenti, con il coordinamento diretto di 24 dei 55 progetti pilota complessivi. Questo sforzo corale ha generato, sotto la guida Unical, un portafoglio di 72 tra prototipi e piattaforme, con una netta prevalenza di soluzioni dedicate alla gestione delle risorse e alla resilienza climatica che hanno raggiunto alti livelli di maturità tecnologica (TRL 7-8). Nel corso dell'evento, 15 di queste tecnologie saranno protagoniste di dimostrazioni dal vivo, offrendo uno spaccato dell’eccellenza scientifica dell'Ateneo nei suoi settori di punta.

Nel settore Energy, l’Unical presenta diversi sistemi avanzati di bio-edilizia che trasformano gli edifici in organismi attivi, capaci di interagire con l’ambiente e a impatto zero. A questi si aggiungono soluzioni per le Comunità Energetiche basate su "gemelli digitali" e impianti pilota per trasformare oli esausti e scarti agricoli in biocarburanti. Sul fronte della Circular Water, l'Ateneo mette in campo tecnologie per produrre energia dalle onde marine e sistemi integrati di depurazione delle acque reflue, capaci di degradare microplastiche e microinquinanti.

Massima attenzione è rivolta al Climate Risk, dove l’innovazione Unical si manifesta attraverso robot subacquei autonomi per la mappatura 3D dei fondali e la tutela delle biocostruzioni coralligene, oltre a strumenti fotogrammetrici ad alta risoluzione. Il monitoraggio ambientale si avvale anche di sensori intelligenti per la qualità dell'aria, integrati nei mezzi pubblici, nelle vesti di sentinelle mobili, per mappare l'inquinamento urbano in tempo reale. Il "cervello" digitale di queste innovazioni risiede nell’infrastruttura cloud che integra numerosi servizi. Completa il quadro l’ambito del Cultural Heritage, con soluzioni dedicate al turismo, alla ricerca subacquea ed alla tutela dei siti archeologici. Infine le tecnologie IoT per l'industria e la ricerca su alimenti innovativi e sostenibili, per un sistema produttivo e alimentare all'avanguardia.

Il programma: panel e dimostrazioni dal vivo

La giornata si aprirà alle 9.30 presso il Teatro TAU con i saluti istituzionali e l'apertura del Presidente di Tech4You, Maurizio Muzzupappa. A seguire, quattro sessioni tematiche:

• Ore 10.00 – Panel I: Ambiente. Governance del Territorio e Resilienza Ambientale.

• Ore 10.30 – Panel II: Energia. Verso il Net-Zero: Efficienza Energetica e Valorizzazione del Capitale Naturale.

• Ore 11.00 – Panel III: Habitat. Agrifood & Forestry 4.0: Innovazione di Filiera e Sostenibilità.

• Ore 11.30 – Panel IV: Digital Transformation. Creare Valore e Occupazione Qualificata.

Dalle 12.50, in Piazza Vermicelli, si terrà la sessione espositiva per conoscere da vicino strumenti e piattaforme, seguita alle 13.30 dalle visite guidate “Oltre i prototipi”.

Nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 17.00, lo spazio “La ricerca incontra l’impresa” permetterà ai ricercatori di confrontarsi con una platea di investitori, facilitati dal Tech4You Digital Marketplace, che valorizza oltre venti soluzioni validate e pronte per il mercato.

L'evento rappresenta il culmine di un triennio in cui l'Università della Calabria ha dimostrato di poter competere a livelli globali, creando un ponte reale tra laboratori e industria.

Il programma completo ed il link per la registrazione sono disponibili su: https://tech4youevents.it