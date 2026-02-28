L’artista siciliano, noto per le sue maschere sceniche e il linguaggio provocatorio, ha trasformato uno standard swing in una performance pop alternativa, confermando il suo ruolo di nome emergente della musica italiana

La serata dedicata alle cover di ieri sera ha acceso il palco dell’Ariston con uno dei momenti più commentati di questa edizione. Tra omaggi internazionali, riletture sorprendenti e messaggi sociali, la quarta serata ha trasformato classici intramontabili in performance capaci di dividere, emozionare e far riflettere. A noi ne sono piaciute tre in particolare.

Ditonellapiaga e Tony Pitony: chi è l’artista virale visto sul palco

Durante l’esibizione di Ditonellapiaga, molti telespettatori si sono chiesti chi fosse l’artista dagli occhialoni vistosi e dal look teatrale al suo fianco. La risposta è TonyPitony, fenomeno nato sul web e diventato in pochi mesi uno dei nomi più discussi del panorama pop alternativo.

Insieme hanno reinterpretato “The Lady is a Tramp”, celebre standard reso immortale da Frank Sinatra. La versione proposta all’Ariston ha giocato con ironia, teatralità e destrutturazione, trasformando il celebra brano swing di Frank Sinatra in un numero contemporaneo, volutamente sopra le righe. Una cover che ha fatto parlare, nel pieno spirito della serata dedicata alle reinterpretazioni.

TonyPitony: identità, provocazione e successo social

Dietro il personaggio si cela Ettore Ballarino, classe 1996, siciliano, artista che ha costruito una vera e propria “maschera” scenica. Dopo l’esperienza a X Factor Italia — dove aveva diviso i giudici con una versione personale di “Hallelujah” di Leonard Cohen — ha continuato a lavorare su un linguaggio musicale che mescola funk, satira e provocazione.

Il suo brano più discusso, “Mi piacciono le nere”, ha acceso il dibattito per il testo ironico e volutamente ambiguo. TonyPitony si muove in quell’area della canzone italiana che richiama la vena surreale e dissacrante di Elio e le Storie Tese e degli Skiantos, con un’estetica funk che ricorda — in chiave aggiornata e provocatoria — il compianto Pino D'Angiò.

Numeri alla mano, il suo successo è tangibile: milioni di stream, tour sold out e una forte presenza social. La sua cifra stilistica? Smontare il politicamente corretto e giocare con le contraddizioni del mercato musicale, rimanendone però perfettamente inserito.

Arisa e il coro: l’emozione collettiva che conquista l’Ariston

Se la provocazione ha segnato uno dei momenti più discussi, l’emozione pura è arrivata con Arisa. Accompagnata da un coro potente e avvolgente, l’artista ha costruito una performance intensa, capace di trasformare la cover in un’esperienza quasi spirituale.

La coralità ha amplificato ogni sfumatura interpretativa, creando un dialogo tra voce solista e insieme vocale che ha emozionato pubblico in sla e spettatori a casa. In una serata dedicata alla rilettura dei classici, Arisa ha dimostrato come una cover possa diventare un momento di condivisione collettiva e autentica.

Dargen D’Amico: da Pupo a un manifesto pacifista

Tra le performance più sorprendenti della serata cover del Festival spicca quella di Dargen D'Amico, che ha scelto di reinterpretare un brano di Pupo trasformandolo in un potente inno pacifista. Attraverso una riscrittura incisiva e una messa in scena simbolica, Dargen ha spostato il significato originario della canzone verso un messaggio universale contro la guerra. Il riferimento ideale richiama lo spirito antimilitarista di Boris Vian e del suo celebre canto contro il conflitto, capace ancora oggi di risuonare con forza.

Non solo: nella narrazione evocata sul palco si innesta perfettamente anche l’eco del canto di Gam Gam, attraverso il quale la musica può farsi luce nel buio.

Serata cover Festival: tra ironia, impegno e cultura pop

La serata delle cover di ieri sera al Festival non è stata semplice nostalgia musicale. È stata un viaggio tra linguaggi diversi: la satira pop di TonyPitony con Ditonellapiaga, l’intensità corale di Arisa, l’impegno civile di Dargen D’Amico.

Tra standard made in USA, provocazioni funk e richiami letterari, il palco dell’Ariston ha dimostrato ancora una volta che le cover non sono copie del passato, ma strumenti per rileggere il presente. E in un’epoca segnata da tensioni e polarizzazioni, trasformare una canzone in un messaggio di pace può essere il gesto più rivoluzionario della serata.