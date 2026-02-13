A Lamezia le piogge abbondanti e persistenti hanno provocato il crollo durante la notte di una strada in contrada Casturi, nel rione Calia. Un intero quartiere è rimasto isolato.

Sul posto la Polizia locale, agenti della Polizia di Stato e la Protezione civile. Molti gli interventi dei Vigili del fuoco per la caduta di alberi. Il Centro operativo comunale è attivo presso il Comando della Polizia locale e proseguono le attività di monitoraggio.