Il rappresentante del Governo visiterà domani mattina le zone duramente colpite dalle mareggiate dei giorni scorsi
Il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, sarà domani a Melito Porto Salvo, centro del Reggino duramente colpito dalle mareggiate dei giorni scorsi che hanno causato il crollo di una parte del lungomare.
Il programma prevede l'arrivo alle ore 11 circa nella sede del Centro di Coordinamento d'ambito di protezione civile e al termine della breve riunione operativa, un punto stampa. A seguire visita della zona del lungomare di Melito Porto Salvo e di San Lorenzo.