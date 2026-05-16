Le giornate del 9 e 10 maggio segnano l'inizio della stagione a Marina di Sibari. Tra musica e spettacoli, l'Associazione MDS punta a un territorio accogliente, vivo e aperto ogni weekend.

L'evento "Summer Begin", tenutosi il 9 e 10 maggio 2026, ha segnato l'avvio ufficiale della stagione turistica a Marina di Sibari. Questa iniziativa, promossa dall'Associazione MDS (Associazione dei Commercianti di Marina di Sibari) con il patrocinio del Comune di Cassano all’Ionio, punta a trasformare la località in un centro di accoglienza dinamico e attivo ben prima dei tradizionali mesi di punta.

L'offerta di Marina di Sibari si fonda su un mix distintivo di risorse naturali, storiche e infrastrutturali che la rendono una delle mete di riferimento dell'Alto Ionio Cosentino. La località è rinomata per le sue spiagge di sabbia fine e dorata, bagnate da acque limpide e poco profonde, ideali per il turismo familiare. Un tratto caratteristico è la presenza di ampie pinete e della macchia mediterranea che offrono oasi di ombra e relax a ridosso del litorale. E per chi ama passeggiare cavalcando il tempo, Marina di Sibari funge da porta d'accesso al Parco Archeologico di Sibari, dove è possibile visitare i resti dell'antica colonia magno-greca e il relativo Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide. Insomma, una vicinanza permette di integrare il turismo balneare con percorsi culturali di alto profilo. Il turismo locale è rappresentato da numerosi villaggi turistici e stabilimenti balneari attrezzati, che offrono animazione, sport acquatici e ristorazione. La conformazione urbanistica della Marina, con le sue piazze e i suoi locali, è progettata per favorire la socializzazione e l'intrattenimento serale.

Il successo di "Summer Begin" si inserisce in una visione più ampia di sviluppo che mira a superare la stagionalità del turismo, da sempre una palla al piede nonostante le buone intenzioni. Con l’anticipo della stagione, l'impegno dei commercianti locali garantisce ora che Marina di Sibari resti "viva" e operativa ogni fine settimana fino alla piena apertura estiva, con un'offerta costante di musica e intrattenimento. Godendo di una ottimale integrazione territoriale, la località beneficia di una posizione strategica che permette di raggiungere facilmente altre eccellenze calabresi, come le Terme della Sibaritide a Cassano all’Ionio, le Gole del Raganello o le vette del Pollino. Tutto parte sul focus della qualità. Le attuali priorità degli operatori e dei movimenti locali si concentrano sul miglioramento dei servizi primari, dell'accessibilità e della sostenibilità, per garantire standard elevati a residenti e turisti.

Intanto, prima ancora che la stagione prenda il sopravvento, l’intenzione dei Commercianti è replicare tutti i fine settimana con proposte diverse per rendere viva la “piccola città”. Che sia la volta buona per Marina di Sibari per diventare la prima eccellenza jonica estiva?