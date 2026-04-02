Nel giorno in cui la Chiesa consacra l’olio santo, il mondo misura il prezzo del petrolio. Non è una coincidenza marginale. È una rivelazione simbolica di sorprendente precisione e profondità. Due oli scorrono oggi: uno unge le persone, l’altro alimenta le macchine. Uno consacra responsabilità, l’altro concentra potenza.

La Messa crismale — celebrata nelle cattedrali durante la Settimana Santa — è il momento in cui il vescovo consacra l’unguento destinato ai sacramenti: battesimo, cresima, ordinazioni sacerdotali, unzione degli infermi. È un gesto semplice, eppure in questo gesto elementare si condensa un’intera antropologia. Con quell’olio non si benedicono strutture, si segnano persone. Si afferma che la vita umana non è una funzione del sistema, ma una vocazione nella storia.

Nel linguaggio cristiano, l’unzione indica che l’esistenza riceve una forma e una missione. Non un’idea, ma una maniera concreta di abitare il mondo, assumere responsabilità, generare opere, custodire relazioni che attraversano il tempo e puntano all’eternità. L’olio santo rende visibile che la vita non è soltanto energia biologica, ma partecipazione a un disegno d’amore.

Joseph Ratzinger ha insistito con particolare chiarezza su questo punto: il cristianesimo non è una dottrina, ma la trasformazione dell’esistenza che accetta di ricevere la vita, non se ne appropria. L’unzione non aggiunge un’idea alla vita; rivela che essa ha una direzione che non ci inventiamo noi. Il cristiano non è semplicemente qualcuno che pensa diversamente, ma qualcuno che vive a partire da un’origine ricevuta. Mentre la liturgia custodisce questo gesto antico, la cronaca internazionale registra una tensione epocale legata al petro-olio.

La parola petrolio significa letteralmente “olio della pietra”. È una materia generata dalla pressione millenaria della terra, una memoria fossile del tempo geologico del pianeta. Dal XIX secolo questa sostanza è diventata il sangue della civiltà industriale. Scorre nei motori, nei trasporti, nelle catene logistiche, nel metabolismo economico globale. Nelle ultime settimane la crisi nello Stretto di Hormuz ha ricordato con brutalità quanto questa dipendenza sia fragile e scivolosa.

Attraverso il passaggio marittimo tra Iran e Oman transita circa un quinto del petrolio mondiale. Quando il flusso rallenta o si interrompe, l’intero sistema entra in tensione: prezzi in aumento, mercati instabili, governi costretti a misure emergenziali. L’International Energy Agency ha parlato di una delle più gravi crisi energetiche della storia recente, con effetti destinati a colpire Europa e Asia molto più duramente già nelle prossime settimane. Le quotazioni del greggio hanno registrato aumenti superiori al 50% nel solo mese di marzo 2026, mentre le analisi ipotizzano scenari di aumento fino a 200 dollari al barile in caso di blocco prolungato della rotta.

Il petro-olio appare così come una forma di potere silenzioso e infimo. Non impone direttamente decisioni politiche, ma delimita il campo delle decisioni possibili. Qui emerge la dimensione teopolitica del problema.

Ogni civiltà possiede una sostanza fondamentale attorno a cui organizza il proprio ordine simbolico e materiale. Nelle società antiche questa sostanza era visibile e condivisa: il grano, il vino, l’acqua, l’olio. Elementi che non erano soltanto risorse, ma segni di benedizione, di alleanza, di promessa.

La modernità ha progressivamente separato la materia dal simbolo. Ha conservato la materia, ma ha smarrito il significato. Ha trattenuto l’olio, ma ha dimenticato l’unzione. Il petro-olio è diventata così una materia potentissima priva di grammatica simbolica condivisa. È energia senza liturgia. È potenza senza consacrazione.

Il risultato è evidente: competizione permanente per il controllo delle risorse energetiche, ridefinizione continua degli equilibri regionali, esposizione costante a crisi improvvise. Quando la materia è soltanto risorsa, diventa inevitabilmente oggetto di contesa.

L’olio della Messa crismale introduce invece una logica diversa. Non elimina la materia, ma la orienta. Non sottrae l’olio al mondo, ma gli restituisce un significato antropologico e simbolico. L’olio consacrato ricorda che la materia può essere segno di relazione e non soltanto strumento di potere.

Due oli scorrono nella storia. Il petro-olio attraversa oleodotti, raffinerie, rotte marittime sorvegliate da flotte militari. È custodito da contratti, strategie, alleanze, tensioni geopolitiche. L’olio sacramentale attraversa le mani di un vescovo, la fronte di un bambino, il silenzio di una chiesa. Non produce quotazioni di mercato, ma genera appartenenza. Non alimenta sistemi tecnici, ma orienta decisioni umane. Il petro-olio permette al mondo di funzionare. L’olio consacrato suggerisce per che cosa debba funzionare.

La crisi di Hormuz rende visibile una verità spesso rimossa: la civiltà contemporanea poggia su una sostanza vulnerabile. La liturgia del Giovedì Santo introduce una domanda più radicale: quale materia fonda davvero una civiltà? Quella che produce energia o quella che orienta l’uso dell’energia?

Ratzinger ha osservato che il cristianesimo non propone una fuga dal mondo materiale, ma una trasfigurazione del suo significato. La materia non è negata, ma liberata dalla riduzione a pura funzione. Il petrolio rappresenta la densità del tempo geologico. L’olio consacrato rappresenta la densità del tempo umano. Il petro-olio concentra millenni di pressione terrestre. L’olio sacramentale millenni di memoria spirituale. Uno alimenta la potenza. L’altro orienta la vita.

Quando la materia diventa soltanto potenza, la politica tende a ridursi a gestione della scarsità. Quando la materia conserva un significato simbolico condiviso, la politica può diventare costruzione di senso.

La teopolitica contemporanea si gioca anche su questo crinale: non tra religione e tecnica, ma tra due modi di intendere la materia. Il primo considera la materia come deposito di energia da sfruttare. Il secondo considera la materia come luogo di relazione da custodire.

La Messa crismale non offre soluzioni tecniche alla crisi energetica globale. Non pretende di sostituire il petrolio. Ma ricorda che una civiltà non si regge soltanto sulla disponibilità di risorse. Si regge sul valore riconosciuto alla vita dalle persone che gestiscono quelle risorse.

Il petro-olio muove la meccanica del mondo. L’unzione muove la coscienza delle persone che lo abitano.

In un tempo in cui le rotte energetiche diventano fragili, la liturgia conserva un gesto apparentemente marginale: versare olio e pronunciare una benedizione. Un gesto lento in un mondo accelerato. Un gesto gratuito in un sistema fondato sul calcolo. Un gesto simbolico in un’economia dominata dalla funzione.

Eppure ogni civiltà, prima o poi, deve rispondere a una domanda elementare: quale olio muove davvero la storia? Quello che alimenta la potenza o quello che orienta la libertà? Il primo permette alla storia di correre. Il secondo permette alla storia di avere una direzione.

L’olio che muove la storia non è soltanto quello che brucia. È quello che consacra persone capaci di usarlo senza distruggersi.

*PhD Filosofia, Università RJC di Madrid