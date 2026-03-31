La quindicenne Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Jelsi sono morte subito dopo il pranzo di Natale. Trovate tracce di ricina negli esami

Svolta nel caso delle due donne, mamma e figlia, morte subito dopo Natale all'ospedale Cardarelli di Campobasso dopo una sospetta intossicazione alimentare.

C'è un nuovo fascicolo di indagine, al momento contro ignoti, per duplice omicidio premeditato. È quanto riporta l’Ansa. Sara Di Vita, 15 anni, e sua mamma Antonella Di Jelsi, 50 anni, sarebbero state avvelenate nella loro casa di Pietracatella con la ricina. Tracce del veleno sono state trovate durante gli esami effettuati sul sangue, sia in Italia che all'estero.