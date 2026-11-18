Il 23 novembre il Teatro Rendano entra nell’universo di Ennio Morricone. Alle 21, nell’ambito della programmazione della 61ª Stagione, il palcoscenico cosentino ospiterà “MorE | Per Ennio Morricone”, produzione di Create Danza con idea, regia, coreografie e testi di Filippo Stabile. Le musiche saranno quelle del grande compositore italiano Ennio Morricone. Lo spettacolo, inserito tra gli appuntamenti OFF del Teatro Rendano e a ingresso gratuito, sarà presentato come prima nazionale, dopo l’anteprima che ne ha avviato il percorso.

Non sarà una biografia danzata, né la semplice trasposizione delle celebri immagini cinematografiche alle quali la musica di Morricone è indissolubilmente legata. MorE nasce piuttosto dal desiderio di attraversare quella musica, di sottrarla per un istante alla memoria delle pellicole e restituirla alla materia viva dei corpi. Il titolo stesso contiene la dichiarazione poetica dell’intero progetto: MOR, Morricone; E, Ennio; ma anche l’inglese more, “di più”, “oltre”. È proprio quell’“oltre” a interessare Stabile: oltre il cinema, oltre l’immagine conosciuta, oltre la prima emozione, per raggiungere ciò che la musica continua a depositare nella memoria individuale e collettiva.

La creazione si muove così tra intimità e dimensione epica, nostalgia e ironia, fragilità e potenza, trasformando l’eredità morriconiana in un linguaggio contemporaneo. Un’operazione nella quale la danza non accompagna semplicemente la musica, ma prova a renderla visibile: il corpo diventa memoria, gesto, tensione, respiro.

A guidarla è Filippo Stabile, artista dalla presenza scenica di particolare eleganza, riconoscibile per un portamento rigoroso e insieme naturale, nel quale la qualità tecnica non si esaurisce nel virtuosismo, ma diventa capacità interpretativa. La sua danza possiede una nitidezza formale che non rinuncia alla componente emotiva: il gesto appare controllato, ma mai freddo; la fisicità domina lo spazio senza perdere quella delicatezza necessaria a dare voce alla parte più intima del movimento.

Con MorE, Filippo Stabile sceglie dunque di misurarsi con una delle eredità musicali più riconoscibili del Novecento, senza pretendere di aggiungervi qualcosa, bensì cercando un incontro. La sua è una lettura che accetta la responsabilità dell’omaggio e, nello stesso tempo, rivendica la libertà dell’artista: lasciare che Morricone continui a vivere attraverso un altro linguaggio, quello dei corpi. Ed è forse proprio qui che risiede la scommessa più interessante dello spettacolo: far ascoltare Morricone anche con gli occhi.

Da dove nasce l’idea di dedicare uno spettacolo a Ennio Morricone? Qual è stata la scintilla che ti ha spinto a trasformare la sua musica in danza?

Credo che la musica di Morricone abbia sempre fatto parte della nostra vita, anche inconsapevolmente. Ci sono melodie che ci appartengono, che risvegliano ricordi e sensazioni senza chiedere permesso. A un certo punto ho sentito il desiderio di attraversare questo universo con il corpo, di dare forma a ciò che quelle note mi facevano provare. MorE nasce da un’esigenza molto personale, prima ancora che artistica: quella di lasciarmi emozionare e provare a restituire quell’emozione attraverso la danza.

Il titolo MorE è già una dichiarazione d’intenti. Quale significato racchiude e che cosa vuoi raccontare attraverso questo gioco di rimandi?

MorE nasce dall’incontro tra MOR, Morricone, ed E, Ennio, ma soprattutto dalla parola inglese more, che significa “di più”, “oltre”. Ed è proprio quell’“oltre” che mi interessa. Andare oltre le immagini del cinema, oltre ciò che già conosciamo, per scoprire quanto ancora questa musica possa raccontare di noi. È anche un invito a non fermarsi alla prima emozione, perché credo che nell’arte, come nella vita, ci sia sempre qualcosa in più da cercare.

La musica di Morricone evoca immagini potentissime. Come riesci a trasformare quelle suggestioni in gesti, corpi ed emozioni?

Cerco prima di tutto di ascoltare, senza avere fretta di costruire. A volte una melodia suggerisce un gesto piccolissimo, altre volte ha bisogno di tanti corpi, di energia, di spazio. Non mi interessa riprodurre le immagini dei film, ma capire cosa succede quando quella musica incontra la sensibilità di un danzatore. Il corpo possiede una memoria straordinaria e spesso riesce a raccontare ciò che le parole non sanno dire.

Omaggiare un gigante della musica comporta una grande responsabilità. Come hai trovato un equilibrio tra il rispetto della sua eredità e la tua libertà creativa?

All’inizio mi sono chiesto se fosse possibile aggiungere qualcosa a una musica già così completa. Poi ho capito che non dovevo aggiungere, ma semplicemente incontrarla. Ho cercato di avvicinarmi a Morricone con rispetto, ma senza rinunciare alla mia identità. Credo che il modo più sincero di omaggiare un grande artista sia lasciare che la sua opera continui a vivere attraverso nuovi sguardi, nuovi linguaggi e nuove sensibilità.

Morricone attraversa mondi sonori molto diversi, dall’intimità all’epica. Quale dimensione della sua musica senti più vicina alla tua sensibilità coreografica?

Mi affascinano entrambe, ma forse è nell’intimità che mi riconosco maggiormente. Amo quei momenti in cui la musica sembra quasi sospendersi, lasciando spazio a qualcosa di fragile, di profondamente umano. Poi, naturalmente, arriva il bisogno di esplodere, di attraversare lo spazio con tutta l’energia possibile. È proprio questo contrasto che cerco nella mia danza: la forza che può nascere dalla fragilità e la delicatezza che può nascondersi anche nel movimento più potente.

Portare MorE al Teatro Rendano significa anche confrontarsi con un luogo importante della cultura calabrese. Che valore ha per te questo appuntamento con il pubblico di Cosenza?

Per me ha un valore speciale, artistico ma soprattutto umano. Portare una mia creazione al Rendano, insieme ai danzatori di Create Danza, significa continuare a credere in un percorso costruito con passione, lavoro e tanta ostinazione. Credo profondamente nella possibilità di creare danza contemporanea in Calabria, senza sentirci periferia rispetto a nessuno. Dopo l’anteprima di Lamezia, arrivare a Cosenza è un altro passo importante per uno spettacolo che desidero far crescere e incontrare pubblici sempre nuovi.

Lo spettacolo è ancora lontano dalla scena. Quale emozione vorresti che il pubblico portasse con sé dopo averlo visto? E quale Morricone speri di fargli scoprire?

Vorrei che ciascuno portasse a casa qualcosa di proprio. Un ricordo, una nostalgia, magari un’emozione difficile persino da spiegare. Non cerco necessariamente una risposta uguale per tutti: mi piace pensare che ogni spettatore possa riconoscere un frammento della propria storia. Mi piacerebbe far incontrare un Morricone profondamente umano, capace ancora oggi di sorprenderci. Perché, in fondo, MorE parla anche di questo: di tutto ciò che continua a vivere dentro di noi, ben oltre la fine di una melodia.

È forse proprio nell’idea di quell’“oltre”, racchiusa nel titolo, che risiede la cifra più autentica di MorE. Filippo Stabile non sembra cercare una risposta definitiva alla musica di Morricone: preferisce lasciarla risuonare nei corpi, permettendo alla danza di diventare un’altra forma dell’ascolto. La sua coreografia procede così tra intimità ed epica, sospensione ed esplosione, fragilità e potenza, secondo una grammatica del movimento nella quale la precisione tecnica non soffoca l’emozione, ma la rende visibile.

Dopo l’anteprima di Lamezia, accolta con grande partecipazione dal pubblico, il lavoro approda al Rendano come prima nazionale nel cartellone della stagione di danza 2026. È un passaggio significativo anche per la scena calabrese: Stabile, dopo un percorso costruito attraverso esperienze nazionali e internazionali, ha scelto di investire nella propria terra, nella formazione e nella creazione contemporanea, facendo della Calabria non una periferia artistica, bensì un luogo possibile di produzione, ricerca e confronto.

E allora MorE diventa qualcosa di più di un omaggio. È un incontro fra due linguaggi, quello della musica e quello del corpo; fra una memoria già sedimentata e una sensibilità contemporanea che prova a interrogarla nuovamente. Ed è anche la conferma di una qualità che appartiene alla danza di Filippo Stabile: un’eleganza mai ornamentale, un portamento capace di farsi racconto e una fisicità che, proprio quando sembra dominare lo spazio, sa rivelare la propria parte più fragile e umana. Morricone, attraverso il suo gesto, torna così a essere non soltanto ascoltato, ma visto.

Vi ricordiamo, dunque, il 23 novembre al Teatro Rendano di Cosenza.