«L'Unione sindacale italiana finanzieri (Usif) ha avviato una raccolta fondi pubblica e volontaria a sostegno delle famiglie di quattro militari della Guardia di Finanza coinvolti nel procedimento giudiziario relativo al naufragio di Steccato di Cutro del febbraio 2023». È quanto si legge in una nota diffusa dal sindacato.

«Esprimiamo il massimo rispetto per il lavoro della magistratura, cui spetta l'accertamento dei fatti, ma riteniamo doveroso richiamare l'attenzione sulla dimensione umana che questa vicenda comporta- dichiara il segretario generale dell'Usif, Vincenzo Piscozzo - Parliamo di servitori dello Stato e delle loro famiglie, che stanno affrontando un momento estremamente complesso anche sotto il profilo economico, a causa delle rilevanti spese legali e tecniche». Secondo il sindacato «l'iniziativa ha finalità esclusivamente solidaristiche ed è volta a consentire alle famiglie di affrontare con maggiore serenità un percorso lungo e oneroso».