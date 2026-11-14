A Cupone e Montescuro gli studenti dell’I.I.S. “L. Nostro-L. Repaci” hanno partecipato a un percorso didattico organizzato dal Reparto Carabinieri Parco Nazionale della Sila. Dimostrazioni sul campo e approfondimenti sulla tutela delle aree protette

Una giornata di educazione ambientale e di formazione alla legalità nel cuore del Parco nazionale della Sila per gli studenti dell'I.I.S. “L. Nostro-L. Repaci” di Villa San Giovanni. L'iniziativa, organizzata dal Reparto Carabinieri Parco Nazionale della Sila di Cosenza, si è svolta nei giorni scorsi nelle località di Cupone e Montescuro, nell'ambito del progetto didattico “Vivi e Scopri la Calabria”.

L'attività ha coinvolto gli studenti delle classi terze, quarte e quinte del Liceo scientifico di Villa San Giovanni, offrendo loro l'opportunità di approfondire direttamente sul campo i temi della tutela ambientale, della biodiversità, della sicurezza in montagna e della salvaguardia delle aree protette.

La giornata è iniziata al Centro Visite di Cupone, nel territorio di Spezzano della Sila, con i saluti istituzionali del comandante del Reparto Carabinieri Parco Nazionale della Sila, capitano Davide Campagna. A seguire si sono svolti momenti didattici dedicati alle principali competenze del Reparto, con particolare attenzione alla tutela del patrimonio forestale e alla sicurezza in montagna.

Il Reparto Carabinieri Parco Nazionale della Sila opera attraverso sette Nuclei Carabinieri “Parco” distribuiti sul territorio dell'area protetta e svolge, tra le altre attività istituzionali, compiti di sicurezza e salvaguardia delle comunità locali e dei visitatori. Un'attività particolarmente rilevante nelle località a vocazione turistica, tra cui Cupone, Camigliatello, Lorica, Villaggio Mancuso e Villaggio Palumbo.

Successivamente gli studenti hanno partecipato a un transetto didattico nei recinti faunistici di Cupone, dove hanno potuto approfondire i temi della conservazione della biodiversità e delle norme che disciplinano la fruizione delle aree protette.

L e attività sono poi proseguite in località Montescuro, dove il personale del Reparto e del Nucleo Carabinieri Parco di Spezzano della Sila-Camigliatello Silano ha illustrato, attraverso dimostrazioni tecnico-pratiche, le metodologie dell'Inventario Forestale Nazionale e gli aspetti legati alla sicurezza in montagna. Particolare attenzione è stata dedicata anche ai servizi Meteomont/Nevemont e alle attività dell'Arma dei Carabinieri sulle piste da sci.

L'iniziativa, sottolineano i promotori, ha rappresentato un momento di formazione e confronto tra istituzioni scolastiche e Carabinieri, consentendo agli studenti di ampliare le proprie conoscenze scientifiche e di acquisire maggiore consapevolezza sul valore della tutela del patrimonio naturale.

La giornata ha inoltre confermato l'importanza della collaborazione tra scuola e Arma dei Carabinieri nella promozione della cultura della legalità ambientale e nella sensibilizzazione delle nuove generazioni sulla necessità di salvaguardare le aree protette e il territorio da consegnare alle future generazioni.