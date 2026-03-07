La dicitura "crisi del Medio Oriente", più che altro radicata nel gergo giornalistico, appare oggi sempre più come una definizione riduttiva, quasi un paradosso geografico. Chiamarla “guerra” mette i brividi. Se è vero che le cronache di questi giorni, dal 4 ad oggi, raccontano di un’escalation drammatica con raid su Beirut, colpi a siti di Hezbollah e attacchi che raggiungono l’Iraq, l’Iran e persino zone industriali negli Emirati Arabi, è altrettanto evidente che il centro di gravità di questo conflitto si è esteso ben oltre i confini regionali. Chiamarla semplicemente "Crisi Medio Orientale" significa ignorare che, mentre le bombe cadono fisicamente in Asia, le onde d'urto finanziarie, energetiche e strategiche stanno rimodellando l'architettura stessa dell'Europa e del mercato globale.

La guerra (chiamiamola per nome) ha trasformato l'economia mondiale in un sistema ostaggio degli eventi. La chiusura, di fatto, dello Stretto di Hormuz, designato ormai come "area di operazioni belliche" con centinaia di navi bloccate, ha innescato uno shock che non conosce confini. Questo blocco marittimo, unito alla fragilità dei mercati, sta frammentando le catene di approvvigionamento su scala planetaria. Le ripercussioni sono immediate con il prezzo del petrolio che ha superato i 78 dollari e i costi del gas in Europa hanno registrato impennate superiori al 20%. Uno scenario che rischia di spingere l'inflazione europea verso picchi preoccupanti, compromettendo il potere d'acquisto delle famiglie e costringendo le imprese a una gestione d'emergenza che non ha precedenti recenti. La tesi secondo cui il conflitto sia un evento esterno alla realtà europea è smentita dall’atteggiamento diplomatico e operativo adottato dal "vecchio continente". L'Europa non si pone come un osservatore neutrale (al netto della Spagna) ma come un pilastro attivo di una strategia che integra i propri interessi con quelli di Washington. Le basi americane dislocate in Europa, dalla Sicilia a Vicenza, fino al supporto in Germania, non sono semplici installazioni di stoccaggio ma rappresentano la spina dorsale logistica che garantisce la proiezione di potenza degli Stati Uniti nell'area euro-mediterranea. Le “filiali europee” di Trump, grazie anche alla risoluzione parlamentare che ha concesso il via libera all'utilizzo di tali infrastrutture in Italia, in piena continuità con gli accordi NATO, godono (e guai se non fosse così) di un territorio europeo trasformato in una pedina strategica fondamentale, rendendo le basi europee potenziali obiettivi di ritorsione. E ancora si parla di crisi del Medio Oriente?

Il coinvolgimento europeo incespica anche in un impegno finanziario massiccio. Si stima che la partecipazione economica degli stati europei, articolata tra investimenti in difesa, supporto alle operazioni e gestione delle ricadute sui mercati energetici, assorba quote significative del PIL nazionale attestate per accordo al 5%. In questo senso, la spesa bellica diventa una variabile del bilancio europeo, rendendo il costo della guerra un peso che grava direttamente sul benessere dei cittadini. E mentre le potenze discutono di strategie e bilanci, il costo umano rimane la ferita più profonda e intollerabile. Le notizie di questi giorni, come il terribile bilancio dell'UNICEF sulle giovani vittime in Iran e Libano, ci ricordano che la brutalità della guerra non si misura in percentuali di PIL o in flussi logistici ma in vite spezzate. In sintesi, definire tutto questo come una semplice "Crisi del Medio Oriente" serve solo a mascherare la realtà di un mondo interconnesso (con le armi) dove l'Europa, attraverso le sue basi e i suoi investimenti, è parte integrante di un ingranaggio bellico che non accenna a fermarsi. Quando un'area geografica diventa il fulcro di uno scontro tra potenze globali e le economie del "Nord del mondo" sono chiamate a sostenere logisticamente e finanziariamente lo sforzo bellico, il confine tra "teatro di guerra" e "società civile" svanisce. La crisi, in ogni sua forma, è ormai tragicamente mondiale.