L’orafo calabrese Peppe Spadafora e il noto attore Franco Nero sono stati ricevuti in Vaticano da Papa Leone XIV in udienza privata presso la Biblioteca Apostolica Vaticana.

Un incontro cordiale che ha visto il Papa interessarsi alla storia degli ospiti.

L’attore ha donato al Santo Padre una rivisitazione in chiave contemporanea della preziosa Stauroteca, antica croce della Cattedrale di Cosenza, realizzata a sbalzo in argento dagli orafi Spadafora.

Nella stessa occasione, l’orafo Spadafora ha donato al Santo Padre il francobollo commemorativo dedicato al maestro orafo Giovambattista Spadafora.

Il francobollo, emesso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, celebra la storia, l’arte e l’ingegno del maestro orafo Giovambattista Spadafora, fondatore dell’azienda orafa G.B. Spadafora di San Giovanni in Fiore. Il francobollo intende anche valorizzare l’artigianato artistico calabrese, in particolare quello orafo che in Giovambattista Spadafora ha trovato uno dei suoi più prestigiosi interpreti nel mondo.

Inserito nella serie tematica “Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”, il francobollo celebra una tradizione che, di generazione in generazione, ha dato forma alla bellezza e alla creatività italiana. Il Papa, ammirando il francobollo, ha detto: «Questa è una storia importante», congratulandosi quindi con Peppe Spadafora per la storia della famiglia.

Leone XIV ha anche apprezzato molto il dono fatto da Franco Nero, osservando con attenzione quanta cura sia stata impiegata nella realizzazione della croce.

Infine, rivolto all’attore Franco Nero, ha detto che avrebbe piacere di fare una partita a tennis con lui.