«È un gesto più che altro simbolico e di speranza nei confronti di un popolo che da tantissimi anni resiste all'embargo e all'imperialismo dello Stato più potente del Mondo». Lo ha detto Mimmo Lucano, membro del Gruppo della Sinistra al Parlamento europeo, prima della partenza oggi dall'aeroporto di Roma Fiumicino per L'Avana con la delegazione italiana dello European Convoy for Cuba promosso da Aicec (Agenzia per l'interscambio culturale ed economico con Cuba). «Una forte motivazione me la dà anche il ricordo di quando i medici cubani sono venuti in Calabria per aiutarci rispetto a uno dei drammi sociali più gravi per la nostra Regione come quello della Sanità. Nonostante la loro condizione, non si sono sottratti. Sono venuti da Cuba come gesto di solidarietà internazionale, che comunque fa sempre bene, ed è questo il motivo per il quale oggi voglio andare da loro. È bene - ha concluso - che prevalga il senso di solidarietà tra i popoli».

Il volo Neos con a bordo la delegazione italiana dello European Convoy for Cuba promosso da Aicec (Agenzia per l'interscambio culturale ed economico con Cuba) nell'ambito della campagna "Let Cuba Breathe" è partito oggi da Roma. Si tratta di una missione di cooperazione civile e aiuti sanitari. «Il convoglio europeo si unirà nei giorni seguenti alla flotilla internazionale del Nuestra América Convoy to Cuba per la consegna coordinata di medicinali e beni essenziali, nell'ambito di un'iniziativa globale di solidarietà che - spiegano gli organizzatori - mira a contrastare gli effetti dell'assedio economico sull'isola».

Lo European Convoy riunisce una vasta rete internazionale di solidarietà composta da delegati provenienti da 19 nazionalità - Svizzera, Italia, Inghilterra, Austria, Portogallo, Francia, Islanda, Scozia, Grecia, Spagna, Belgio, Cuba, Algeria, Irlanda, Germania, Turchia, Bulgaria, Marocco, Svezia - e da oltre 50 associazioni e gruppi di solidarietà europei e internazionali. All'iniziativa partecipano inoltre 13 organizzazioni politiche e sindacali, tra cui Cgil, Fiom, Sudd Cobas, Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista, Avs, Potere al Popolo, Revolutionary Communist Group, Gioventù Comunista Austria, Verdi Europei e DiEM25. Prendono parte alla missione anche quattro delegazioni europarlamentari, con Ilaria Salis, Mimmo Lucano, Emma Fourreau e Marc Botenga.

La mobilitazione ha già raggiunto risultati significativi: la raccolta fondi ha superato i 45.000 euro, grazie al contributo di grandi organizzazioni internazionali e di oltre 700 donatori individuali. Con la delegazione partiranno inoltre 5 tonnellate di medicinali, per un valore stimato di circa 500.000 euro, destinati al sistema sanitario cubano.