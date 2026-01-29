Il Dipartimento Agricoltura, che gestisce anche il servizio, ha pubblicato il bando dopo i rilievi della Corte Costituzionale che ha bocciato come incostituzionale il consegnare tutte le concessioni a Ferrovie della Calabria. Ecco tutti i requisiti per partecipare

La Regione Calabria ha messo a gara le prime 67 delle 200 licenze per Ncc (Noleggio con conducente). Si tratta di un bando finalizzato a migliorare la mobilità soprattutto turistica e uno dei cavalli di battaglia dell’impronta liberale di Roberto Occhiuto.

Proprio la sua battaglia per rompere il blocco delle concessioni in Italia gli ha fatto guadagnare più di un titolo di giornale dopo il ricorso del Governo davanti la Corte costituzionale. Gli ermellini avevano dato ragione alla Calabria e c’è stato chi ha parlato di una sconfitta per la lobby dei tassisti. La Corte Costituzionale però aveva anche dichiarato illegittimo l'affidamento diretto di autorizzazioni NCC a Ferrovie della Calabria s.r.l., sancendo che le nuove autorizzazioni devono avvenire tramite bando di pubblico concorso per rispettare la concorrenza.

Così in questi giorni, il 22 gennaio scorso, il Dipartimento Agricoltura, da cui dipende nella nuova organizzazione della Cittadella anche il Trasporto pubblico locale, ha pubblicato il bando per le prime licenze. “per fornire - si legge nel bando -risposta alle molteplici richieste di turisti, interessati a spostarsi più agevolmente per raggiungere le innumerevoli località turistiche della nostra regione, ad oggi praticamente impossibilitati a fruire del servizio, per la quasi totale assenza di vettori e per la contestuale insufficienza delle tratte dei servizi pubblici di linea, peraltro rispondenti a differenti finalità”. Un assunto giustissimo che per adesso si cerca di colmare con queste licenze, un domani chissà. Magari mettendo a gara anche i servizi pubblici di linea su gomma che da oltre trent’anni vanno avanti in base a proroghe nonostante il piano di trasporti regionale preveda lo svolgimento di gare.

Le domande devono essere inoltrate entro il 16 febbraio tramite piattaforma informatica all’indirizzo https://documentale.regione.calabria.it/portale/. Verrà nominata poi una commissione per valutare le offerte presentate e nella valutazione conteranno diversi parametri fra cui l’aver già svolto questo servizio, le caratteristiche delle autovetture (verranno privilegiate quelle a minori emissioni), la possibilità di accesso al servizio attraverso canali digitali, la disponibilità di più rimesse sul territorio regionale.

Ciascun titolare di autorizzazione relaziona sull’attività svolta, dopo sei mesi dalla assegnazione e successivamente con cadenza annuale, secondo modelli predisposti dall’Amministrazione regionale, che includono anche dati di sintesi sul servizio effettuato.

Insomma per questa estate la Calabria dovrebbe già usufruire di questo servizio. «Le nuove autorizzazioni Ncc – spiega l’assessore regionale al Trasporto pubblico locale, Gianluca Gallo – rappresentano un passo fondamentale per migliorare l’accessibilità e la qualità dei servizi di mobilità, soprattutto nelle aree a più alta vocazione turistica. Vogliamo favorire un’offerta moderna, efficiente e capillare, capace di sostenere lo sviluppo economico e di valorizzare le eccellenze della nostra regione. La Regione monitorerà con attenzione l’attuazione dei progetti presentati, perché ogni autorizzazione è un impegno preciso nei confronti dei cittadini e dei visitatori».