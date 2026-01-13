Il governatore e vicesegretario nazionale di Forza Italia invoca una riforma in senso liberale del settore e cita il caso calabrese: «Il dovere di chi amministra è risolvere i problemi, non preservare vecchi grumi di potere»

«Quando si riforma un settore si fa per migliorare i servizi nell'interesse dei cittadini e dei consumatori, non per difendere lo status quo e quelle incrostazioni che da decenni rendono il mercato immobile e inefficiente. La protesta odierna dei tassisti è anacronistica non solo perché la categoria si chiude a riccio, con l'unico obiettivo di tutelare una corporazione, ma soprattutto perché nega l'evidenza dei fatti». Lo ha detto il presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, interpellato telefonicamente dall'Ansa in merito allo sciopero dei taxi, auspicando una riforma in senso liberale del settore. Le proteste dei tassisti, oggi, hanno preso di mira il governo, senza risparmiare cori e slogan anche contro Forza Italia.

«Così come è oggi concepito in Italia - ha aggiunto Occhiuto - questo servizio di trasporto pubblico non funziona più: basta fare un giro nelle grandi città, davanti alle stazioni o agli aeroporti, per rendersene conto. Non si tratta di mettere in scena una guerra tra taxi e Ncc, ma di agire nell'interesse degli utenti, aprendo il mercato alla concorrenza. Per due volte la Regione Calabria si è opposta al Mit e per due volte la Corte costituzionale ha riconosciuto la fondatezza delle nostre ragioni. L'ho fatto perché nel territorio che ho l'onore di governare troppo spesso cittadini e turisti non riescono a trovare un taxi neppure a peso d'oro. Il dovere di chi amministra è risolvere i problemi, non preservare vecchi grumi di potere. Su questa vicenda la Calabria si è distinta a livello nazionale come una Regione d'avanguardia, un laboratorio di cambiamento capace di migliorare l'esistente».

«Mi auguro - ha proseguito Occhiuto - che questa e altre battaglie liberali trovino sempre più spazio nell'agenda politica del centrodestra e, in particolare, di Forza Italia, il partito nel quale milito con orgoglio, fondato dal presidente Silvio Berlusconi sui valori dell'autonomia individuale e della libertà».