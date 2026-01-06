Il 2026 si apre con una notizia di straordinaria importanza nel reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma: «Pietro, è arrivato il cuore».



Pietro, otto anni, era in attesa di trapianto da oltre un anno e mezzo. L’arrivo dell’organo ha segnato la conclusione di un lungo periodo di attesa e l’inizio di una nuova prospettiva di vita. Al momento della comunicazione, il bambino ha abbracciato la madre, dimostrando, nonostante la giovanissima età, una straordinaria maturità e sensibilità, e ringraziando l’équipe medica che lo ha seguito nel corso dei mesi.



La stessa notizia è giunta anche a un altro bambino, coetaneo di Pietro, anch’egli in lista per un trapianto di cuore. Due interventi, due cuori donati, due vite salvate.



Un risultato reso possibile dalla scelta generosa di due famiglie donatrici di organi, che hanno trasformato un momento di profondo dolore in una concreta possibilità di vita per altre famiglie, rimaste a lungo sospese tra la speranza e l’attesa.



Dopo alcuni giorni di coma farmacologico, entrambi i bambini hanno ripreso conoscenza, riaprendo gli occhi con una luce nuova e segnali clinici incoraggianti. Il loro risveglio accompagna simbolicamente l’ingresso nel nuovo anno, con l’auspicio che il 2026 possa portare la stessa speranza a tutti i bambini in attesa di un trapianto.



Dietro la frase «è arrivato il cuore» c’è il valore della donazione, della solidarietà e della vita che continua.

