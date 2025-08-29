L’iniziativa, in programma sabato 30 agosto, è promossa dall’amministrazione comunale in sinergia con l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, i Vigili del fuoco e l’Avis. Ospiti speciali la giornalista Mediaset Safiria Leccese e lo storico inviato di Striscia la Notizia Luca Abete

Tutto pronto a Simeri Crichi, in provincia di Catanzaro, per la seconda edizione della Giornata della Sicurezza Stradale, organizzata dall'amministrazione comunale guidata da Davide Zicchinella. La manifestazione sarà rivolta prevalentemente alle nuove generazioni con una serie di iniziative pensate appositamente. L'evento si terrà sabato 30 agosto a partire dalle ore 16 nel borgo antico di Simeri e avrà un format rinnovato rispetto lo scorso anno.

Per l’occasione sarà ricostruito il magico mondo di Harry Potter con attori e scenografie che animeranno le vie del centro a partire dalla suggestiva cornice del Castello. In programma inoltre, nella Chiesa Collegiata, uno spettacolo teatrale con burattini, marionette e muppets. Infine, lo spettacolo del cantastorie Nino Racco. Nel corso delle varie performance dedicate ai giovani e giovanissimi saranno veicolate informazioni sulla sicurezza stradale con un linguaggio semplice e didascalico.

La serata è organizzata in partenariato con l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco e l’Avis. Durante la serata saranno premiate eccellenze locali e nazionali che si sono distinte in vari ambiti, ad essi verrà consegnata la nomina di Ambasciatori della Sicurezza Stradale. Ospiti d'onore dell’evento condotto da Domenico Milani saranno la giornalista Mediaset Safiria Leccese e lo storico inviato di Striscia la Notizia Luca Abete.

Simeri Crichi dunque punta a caratterizzarsi ancora una volta come comune attivo, nello scenario nazionale, sui temi della sicurezza stradale.