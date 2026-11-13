Le piattaforme globali e i contenuti artificiali ridisegnano il panorama mediatico, aumentando i rischi di manipolazione. Tra nuove regole europee e reti broadcast, la sfida è garantire fonti affidabili e pluralità di voci

La sicurezza nazionale non si misura più soltanto in termini militari, energetici o infrastrutturali. Nell'era delle piattaforme digitali, dell'intelligenza artificiale e delle guerre ibride, l'informazione è diventata una risorsa strategica. La qualità delle notizie che circolano nello spazio pubblico, la loro affidabilità e la capacità dei cittadini di distinguere i fatti dalla manipolazione incidono direttamente sulla tenuta delle democrazie.

Negli ultimi quindici anni l'ecosistema dei media è stato profondamente trasformato. Le piattaforme globali sono diventate il principale punto di accesso alle notizie, mentre gli algoritmi ne determinano sempre più spesso selezione, visibilità e diffusione. Parallelamente, l'intelligenza artificiale generativa sta ridefinendo il rapporto tra chi produce contenuti e chi li utilizza per sviluppare nuovi servizi digitali.

In questo contesto il pluralismo non rappresenta soltanto una garanzia democratica, ma un fattore di resilienza nazionale. Dietro ogni notizia verificata, ogni inchiesta e ogni approfondimento vi sono competenze professionali, verifica delle fonti, responsabilità editoriali e investimenti. È questo sistema che consente ai cittadini di orientarsi in un ambiente informativo sempre più complesso e che costituisce il primo argine contro disinformazione, manipolazione e campagne di influenza.

La pressione sul settore è però crescente. Negli ultimi anni il mercato pubblicitario ha continuato a espandersi, ma gran parte della nuova raccolta si è concentrata nel comparto digitale e nelle mani di pochi operatori globali. Oggi oltre l'80% della pubblicità online è assorbita dalle principali piattaforme internazionali, mentre chi produce informazione continua a sostenere integralmente i costi della creazione dei contenuti.

Il tema non riguarda soltanto la sostenibilità economica dei media. Se si riducono le risorse destinate al giornalismo e all'informazione professionale, diminuisce anche la capacità di garantire fonti indipendenti, verifiche accurate e una rappresentazione pluralistica della realtà. In un ambiente dominato dall'abbondanza di contenuti, il rischio non è più la scarsità di informazioni, ma la difficoltà di distinguere ciò che è attendibile da ciò che non lo è.

Su questo terreno si sviluppa una delle principali sfide della contemporaneità: la disinformazione. Le crisi geopolitiche degli ultimi anni hanno dimostrato come campagne coordinate di influenza, manipolazione delle narrazioni, deepfake e contenuti artificiali possano essere utilizzati per orientare il dibattito pubblico, alimentare polarizzazioni sociali e minare la fiducia nelle istituzioni.

Le guerre ibride si combattono anche così. Non solo con strumenti militari o economici, ma attraverso operazioni che agiscono sulle percezioni collettive. La distinzione tra sicurezza reale e sicurezza percepita diventa quindi decisiva. Le persone prendono decisioni politiche, economiche e sociali sulla base delle informazioni che ricevono; quando il sistema informativo viene alterato, può cambiare profondamente la percezione della realtà e, di conseguenza, il comportamento dei cittadini.

Per questa ragione l'Europa ha avviato una profonda revisione delle regole che governano media e piattaforme digitali. Il Digital Services Act, il Digital Markets Act, l'European Media Freedom Act e l'AI Act mirano a rafforzare la trasparenza degli intermediari digitali, la riconoscibilità delle fonti informative e la tracciabilità dei contenuti generati artificialmente, con l'obiettivo di preservare la fiducia dell'opinione pubblica e la qualità del dibattito democratico.

In Italia il dibattito sul rapporto tra informazione, sicurezza e resilienza democratica si è progressivamente ampliato, coinvolgendo istituzioni, autorità indipendenti e operatori del settore. In questo contesto si collocano le iniziative sviluppate dal comparto radiotelevisivo sul valore delle infrastrutture broadcast, sulla trasparenza degli ecosistemi digitali e sulla tutela dell'informazione professionale nell'era dell'intelligenza artificiale.

Tra i temi emersi con maggiore evidenza vi è quello della presenza della radio nei veicoli come strumento di interesse pubblico, una posizione sostenuta con continuità da Confindustria Radio Televisioni. Attraverso le reti FM e DAB+, la radio garantisce infatti una diffusione simultanea delle informazioni su larga scala, indipendente da connessioni dati, piattaforme digitali o reti che possono subire congestioni, blackout o attacchi informatici.

La questione si inserisce in una riflessione più ampia sulla resilienza delle comunicazioni. La digitalizzazione ha ampliato le opportunità di accesso ai contenuti, ma ha anche accresciuto la dipendenza da sistemi esposti a interruzioni e minacce cyber. In questo contesto le infrastrutture broadcast mantengono un valore strategico. La televisione digitale terrestre, il mantenimento della banda UHF e le prospettive del 5G Broadcast confermano il ruolo delle reti di diffusione universale, mentre la radio continua a rappresentare uno degli strumenti più affidabili per raggiungere rapidamente la popolazione nelle situazioni di emergenza.

L'arrivo dell'intelligenza artificiale rende il quadro ancora più complesso. I modelli generativi si alimentano grazie a enormi quantità di contenuti prodotti da giornalisti, editori, emittenti e imprese culturali. La qualità delle risposte generate dall'IA dipende direttamente dalla qualità delle fonti utilizzate. Senza informazione professionale non può esistere un'intelligenza artificiale affidabile; senza fonti riconoscibili e autorevoli diventa più difficile contrastare manipolazioni, falsificazioni e campagne di influenza.

Pluralismo, affidabilità delle fonti e resilienza delle reti informative sono oggi elementi che incidono direttamente sulla qualità della democrazia e sulla sicurezza del Paese. In uno scenario segnato da guerre ibride, disinformazione e crescente dipendenza dagli ecosistemi digitali, la capacità di garantire contenuti professionali, accessibili e credibili rappresenta una componente della resilienza nazionale, al pari di altre infrastrutture strategiche. La tutela di queste condizioni riguarda la capacità delle istituzioni democratiche di preservare fiducia, coesione sociale e libertà di scelta dei cittadini.

*Direttore generale Confindustria Radio Televisioni