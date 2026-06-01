Il comandante traccia un bilancio dei primi mesi del 2026 e guarda alla stagione estiva. Dall'Aspro Marathon ai grandi eventi cittadini, fino al nuovo servizio itinerante nelle periferie: «La città è viva e richiede uno sforzo crescente, ma siamo pronti a garantire sicurezza e vicinanza ai cittadini».

Con l'arrivo dell'estate e una città sempre più animata da eventi, manifestazioni e iniziative, cresce anche l'impegno della Polizia Locale di Reggio Calabria. Intervenuto ai microfoni di LaC, il comandante Salvatore Zucco ha fatto il punto sulle attività svolte nei primi mesi del 2026, soffermandosi sulle sfide che attendono il Corpo nei prossimi mesi.

Tra i primi appuntamenti di rilievo figura l'Aspro Marathon, manifestazione sportiva che coinciderà con il fine settimana elettorale e che richiederà un importante dispiegamento di uomini e mezzi per la gestione della viabilità. «Si tratta di una delle manifestazioni più impegnative dal punto di vista del traffico veicolare – ha spiegato Zucco –. Già da oggi abbiamo dovuto interdire una parte del Lungomare Falcomatà per consentire l'allestimento logistico della gara. Domenica saranno impiegate numerose pattuglie sia per la scorta tecnica sia per garantire la sicurezza lungo tutto il percorso».

Per il comandante, il periodo primaverile ed estivo rappresenta tradizionalmente una fase complessa ma anche positiva per la città. «Siamo ben lieti che Reggio torni a vivere pienamente. Lo abbiamo già visto nelle scorse settimane con l'evento Street Food, che ha richiamato circa 100 mila persone. È stato un primo banco di prova importante, superato con successo, ma che conferma quanto il territorio richieda un impegno costante».

Particolare attenzione continua a essere rivolta alle periferie, dove in questo periodo si moltiplicano processioni, sagre e manifestazioni popolari. Proprio per rafforzare la presenza sul territorio è stato avviato da alcune settimane il nuovo servizio itinerante dei "Punti d'incontro della Polizia Locale". «Saremo impegnati in 50 diverse location durante tutta l'estate – ha annunciato Zucco –. Abbiamo già effettuato i primi servizi e raggiungeremo tutte le aree periferiche della città con una stazione mobile che ci consentirà di operare come se fossimo in ufficio. È un servizio di prossimità che sta ricevendo riscontri molto positivi da parte dei cittadini, sia per le segnalazioni raccolte sia per la capacità di intervenire rapidamente sui problemi evidenziati».

Nel tracciare un bilancio dei primi sei mesi del 2026, il comandante ha ricordato anche alcune delle emergenze affrontate dal Corpo. Tra queste, la violenta mareggiata che nei mesi scorsi ha colpito il territorio reggino durante l'allerta meteo rossa. «È stato un evento eccezionale, che molti cittadini non ricordavano da oltre vent'anni. Abbiamo lavorato intensamente per garantire la sicurezza delle persone e delle strutture». Restano inoltre aperti altri fronti delicati, come le attività legate allo sgombero di Arghillà e numerose situazioni che, dalla gestione ordinaria, possono rapidamente trasformarsi in emergenze.

Sul fronte dell'organico, Zucco evidenzia un quadro in miglioramento ma ancora lontano dagli standard ottimali. Nel corso dell'anno sono entrate 14 nuove unità, a fronte di alcune uscite dovute a pensionamenti e mobilità verso altri enti. «Il saldo resta positivo e ci fa guardare al futuro con fiducia. Tuttavia continuiamo a registrare una carenza di personale pari a circa il 40% rispetto ai parametri previsti».

Una criticità che pesa soprattutto in una città estesa come Reggio Calabria, con oltre 32 chilometri di fascia costiera da presidiare. «Lo sforzo richiesto ai nostri agenti è notevole – ha concluso il comandante – ma oggi disponiamo di un numero di operatori più adeguato rispetto al passato. Continueremo a crescere gradualmente, compatibilmente con le risorse disponibili, per garantire servizi sempre più efficienti alla cittadinanza».