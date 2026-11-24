Matteo Salvini nel 2022: «Lavori entro due anni». Poi il via slitta all'estate 2024, quindi al 2025 e ancora al 2026. Adesso Pietro Ciucci indica la fine dell'estate 2027 per la prima pietra della mega opera. Ecco la lunga storia delle date annunciate e mai rispettate

La prima pietra doveva essere posata entro il 2024. Poi è arrivata l'estate dello stesso anno, successivamente la fine del 2024, la primavera del 2025, l'estate, novembre, dicembre, la primavera del 2026 e infine l'autunno. Adesso, per non farsi mancare nulla, il calendario del Ponte sullo Stretto si aggiorna ancora: la nuova data è la fine dell'estate 2027. A comunicarla è Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, che nell'ennesima puntata della lunga saga dell'infrastruttura ha indicato anche i passaggi intermedi necessari per arrivare all'apertura dei cantieri.

Una storia che, a questo punto, meriterebbe un cronoprogramma a parte: quello degli annunci. Perché se il Ponte è ancora un progetto in attesa di trasformarsi in un'opera concreta, le date della sua imminente realizzazione hanno già attraversato diverse stagioni, anni e governi. Con una costante: l'appuntamento con la prima pietra viene puntualmente spostato un po' più avanti.

Dal 2024 alla primavera 2025: le prime scadenze di Salvini

Il calendario delle promesse comincia a prendere forma nel dicembre 2022. Matteo Salvini, appena tornato al governo con il ruolo di ministro delle Infrastrutture, indica un obiettivo ambizioso: «Entro due anni partiremo con i lavori». Una previsione che, tradotta in calendario, porta direttamente al 2024.

Il 23 febbraio 2023 il ministro rende l'obiettivo ancora più concreto: la prima pietra dovrà essere posata entro il 2024. Pochi mesi dopo, a fine maggio, la prospettiva diventa quella dell'apertura dei cantieri nell'estate dell'anno successivo. Il 10 giugno, al Forum in Masseria, Salvini alza ulteriormente la posta e parla di fine primavera 2024.

Non si tratta soltanto di dichiarazioni estemporanee. Il 27 giugno 2023, in occasione del primo consiglio di amministrazione operativo della società Stretto di Messina, viene presentato un vero e proprio cronoprogramma. Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato entro il 30 giugno 2024 e il 31 luglio 2024 viene indicato come data di avvio della cantierizzazione. Una scadenza messa nero su bianco, che sembra rendere finalmente concreto il conto alla rovescia.

Ma il 2024 passa senza che la grande opera entri nella fase di costruzione. Con l'avvicinarsi dell'estate, le tempistiche iniziano a diventare meno rassicuranti e il calendario viene aggiornato. Alla fine dell'anno Salvini sposta l'obiettivo all'inizio del 2025: prima, spiega, bisogna completare l'approvazione del progetto definitivo e gli adempimenti necessari.

Il 2025 doveva essere l'anno buono. Ma non era quello giusto

La nuova stagione degli annunci si apre con un'altra scadenza: l'estate 2025. A maggio Salvini torna a indicare quel periodo come traguardo per l'avvio dei lavori, una previsione che ripeterà anche nei mesi successivi.

Nel frattempo il progetto compie alcuni passaggi amministrativi importanti. Il Cipess approva il progetto definitivo aggiornato e il piano economico-finanziario, con una copertura dichiarata di circa 13,5 miliardi di euro. Il cronoprogramma del ministero prevede l'avvio delle opere anticipate entro la fine del 2025, mentre la progettazione esecutiva viene articolata in diverse fasi.

La svolta, però, non arriva. Nell'ottobre 2025 la Corte dei conti ricusa il visto di legittimità sulla delibera Cipess, aprendo una nuova fase di incertezza. Il ministro non rinuncia comunque a indicare una data: il 27 ottobre parla di novembre 2025 come obiettivo per l'apertura dei cantieri.

Novembre arriva e passa. A dicembre Salvini ammette che avrebbe voluto vedere partire i lavori proprio in quel mese, ma annuncia un nuovo slittamento. «Mi sarebbe piaciuto aprire i cantieri in questo mese di dicembre», dice, spiegando che serviranno ancora alcuni mesi. La nuova destinazione è la primavera 2026. Il ponte, insomma, continua a viaggiare soprattutto sul calendario.

Nel 2026 l'obiettivo diventa l'autunno. Poi arriva il 2027

La primavera del 2026 non porta l'apertura dei cantieri. Nel marzo dello stesso anno, durante un'audizione parlamentare, è ancora Ciucci a fornire una previsione: l'iter approvativo potrebbe essere completato entro la fine dell'estate, così da consentire l'avvio della fase realizzativa nell'ultimo trimestre dell'anno.

Salvini, dal canto suo, continua a rilanciare. Ad agosto parla di apertura dei cantieri entro l'autunno, dichiarandosi fiducioso sul superamento dei rilievi della Corte dei conti. A settembre ribadisce che l'obiettivo resta il 2026, pur riconoscendo che non c'è ancora una data per la riunione del Cipess chiamata a esaminare la nuova delibera.

Ed eccoci all'ultimo capitolo. Il 23 novembre Ciucci, intervenendo a un appuntamento al Cnel, spiega che l'iter è tornato all'esame del Cipess e che successivamente sarà necessaria una nuova valutazione della Corte dei conti. La speranza è di passare alla fase realizzativa tra gennaio e febbraio 2027.

Ma è nell'intervista rilasciata oggi a Italpress che arriva la precisazione destinata ad aggiornare ulteriormente il calendario. «La delibera del Cipess, che noi ci aspettiamo nelle prossime settimane, è soggetta all'esame e al visto di registrazione da parte della Corte dei Conti, quello che mancò un anno fa. Ovviamente non si può dare una scadenza alla Corte dei Conti ma, considerando i tempi normali, gennaio-febbraio può essere il momento in cui siamo in grado di passare in fase realizzativa», spiega l'amministratore delegato.

La fase realizzativa, chiarisce Ciucci, non coinciderà necessariamente con l'avvio delle lavorazioni più importanti. Ci saranno prima la progettazione esecutiva e le opere sul territorio, poi le gallerie e i raccordi stradali e ferroviari. E quando si potrà parlare del cantiere vero e proprio del Ponte? «Se dovessimo dare una data del cantiere esecutivo vero del Ponte, per Ciucci sarà fine estate del 2027».

Una prima pietra che ormai ha fatto il giro del calendario

Il nuovo annuncio porta con sé anche la conferma dei 13,5 miliardi di euro di copertura finanziaria, che secondo Ciucci comprendono il ponte, i collegamenti e una linea metropolitana tra Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Messina. Un'opera da 3.300 metri di campata unica, con circa 40 chilometri di collegamenti stradali e ferroviari, che continua a essere presentata come una delle grandi trasformazioni infrastrutturali del Paese.

Resta però il dettaglio più curioso, quello delle date. Dal «entro due anni» del dicembre 2022 alla fine dell'estate 2027 sono passati quasi cinque anni di annunci, aggiornamenti e rinvii. E soprattutto sono cambiate più volte le definizioni di ciò che si intende per partenza: prima pietra, apertura dei cantieri, opere anticipate, fase realizzativa, progettazione esecutiva e infine cantiere vero e proprio.

Una distinzione tecnicamente comprensibile per un'infrastruttura di questa complessità, ma che rende decisamente più complicato tenere il conto delle inaugurazioni annunciate. Per ora, l'unica certezza è che la prima pietra ha ancora bisogno di un po' di pazienza. E di un calendario nuovo.