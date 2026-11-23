Le stime presentate a Roma calcolano le ricadute economiche tra costruzione e primi trent’anni di gestione: 37 miliardi di giro d’affari nei cantieri, benefici per turismo e logistica, meno costi per le merci e nuove opportunità per Calabria e Sicilia

Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, a partire dai 13,5 miliardi di euro di investimento, genera nella fase di costruzione (7,5 anni) un giro d'affari superiore ai 37 miliardi di euro, circa 23 miliardi di Pil aggiuntivo (6 sul territorio e 17 nel resto d'Italia) e circa 140.000 occupati (110.000 sul territorio e 30.000 nel resto d'Italia), coinvolgendo filiere che vanno dall'edilizia alla manifattura, dai servizi professionali all'IT e all'hospitality. Sono dati che emergono dallo Studio di impatto multidimensionale sul Ponte sullo Stretto di Messina presentato oggi a Roma da Teha Group (The European House – Ambrosetti) tramite il modello del team "Business & Policy Impact" per misurare le ricadute dirette, indirette, indotte e abilitate dell'opera.

Sommando i primi 30 anni di gestione (circa 123,5 miliardi di Pil aggiuntivo, di cui 2,4 per gestione e manutenzione e 121 per i benefici su tessuto produttivo, turismo e logistica, con circa 711.000 occupati), il Ponte sullo Stretto di Messina produce complessivamente circa 146 miliardi di euro di Pil aggiuntivo e sostiene circa 853.000 occupati Full Time Equivalent, con un moltiplicatore di 8,8 volte per il sistema Paese. Sul fronte territoriale, l'opera incrementa del 47,6% i passeggeri locali annuali tra Messina e Reggio Calabria (da 3,07 a 4,53 milioni) grazie al collegamento ferroviario metropolitano con 3 nuove fermate su un bacino di 1,1 milioni di abitanti, riduce del 38% i costi di trasporto delle merci (generando 3,6 miliardi di Pil e 14.250 posti di lavoro per compensare i costi dell'insularità, che oggi pesano per 7,8 miliardi di Pil e 146.000 occupati annui) e consente al polo portuale di Augusta e Gioia Tauro – da cui si raggiunge il centro Europa da Suez in 5 giorni contro i 13 di Rotterdam e Anversa – di intercettare fino al 5% dei traffici orientali diretti al Nord Europa, attivando 420 milioni di euro all'anno di attività economica, 140 milioni di Pil e 2.260 occupati.

L'infrastruttura inoltre alimenta un aumento del 13% dei flussi turistici tra Sicilia e Continente (840.000 turisti addizionali l'anno per 630 milioni di spesa, 292 milioni di Pil e 6.300 occupati), taglia i tempi di percorrenza ferroviaria fino al 34% sulla Roma-Palermo, al 55% sulla Roma-Catania e al 59% sulla Roma-Messina integrandosi nei piani infrastrutturali di Sicilia (50 miliardi) e Calabria, abbatte di 200.000 tonnellate l'anno le emissioni di CO2 trasferendo su ferro fino a 1,6 milioni di tonnellate di merci ed evitando 526.000 miglia nautiche di collegamenti brevi, e favorisce sinergie di ricerca e formazione con le università siciliane e calabresi, rileva lo studio di Teha Group.