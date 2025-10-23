Un nuovo annuncio per l’inizio dei lavori. Non il primo, certo, ma il ministro questa volta si dice certo: «Entro l'anno si potranno aprire i cantieri (del ponte sullo Stretto, ndr). Io avevo detto entro estate ma le società hanno voluto fare ancora più verifiche ed è giusto essere ancora più scrupolosi di quello che la norma prevede». Così il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervistato da Mario Sechi a un evento organizzato dal quotidiano Libero, a Roma.