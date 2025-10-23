Il vicepremier alla festa di Libero rilancia l’inizio dei lavori e si scusa per il ritardo: «Avevo detto entro l’estate ma le società hanno voluto fare ancora più verifiche»

Un nuovo annuncio per l’inizio dei lavori. Non il primo, certo, ma il ministro questa volta si dice certo: «Entro l'anno si potranno aprire i cantieri (del ponte sullo Stretto, ndr). Io avevo detto entro estate ma le società hanno voluto fare ancora più verifiche ed è giusto essere ancora più scrupolosi di quello che la norma prevede». Così il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervistato da Mario Sechi a un evento organizzato dal quotidiano Libero, a Roma.