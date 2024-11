Riflettori accesi sul tema del Ponte dello Stretto. A tornare sull’argomento, Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia, intervenendo al webinar “The Methodology of effect analysis for grand-scale public infrastructure investments: a comparative case study of suspension bridges in Turkey“, organizzato dal Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Messina insieme al Dipartimento di Business Administration della Çanakkale Onsekiz Mart University: «Il Ponte sullo Stretto di Messina – ha affermato - adesso è nel programma del futuro esecutivo e si farà, portando benefici straordinari al nostro territorio.

Il governo di centrodestra e tutti i leader dei partiti della coalizione si sono esposti fortemente sulla realizzazione del Ponte. Francamente non tollero chi, anche tra i siciliani, dice che alla Sicilia serve ben altro».

Siracusano poi aggiunge: «Assurde anche le opposizioni ambientaliste: il Ponte sullo Stretto è l’opera più green che ci possa essere, in quanto ridurrebbe sensibilmente l’impatto delle emissioni di anidride carbonica rendendo la mobilità più moderna e sostenibile. I presidenti delle Regioni Sicilia e Calabria, Schifani e Occhiuto – conclude- incontreranno presto la nuova premier, dopo la formazione del governo nazionale, per mettere in campo la strategia più efficace per riavviare l’iter per la realizzazione del Ponte nel modo più rapido possibile: io darò il mio contributo con tutte le mie forze».

VOTA QUI IL SONDAGGIO: PONTE SI O PONTE NO?