L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonino De Lorenzo ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto dal giovane direttore Roberto Manuel Zangari, sottolineando come il suo percorso rappresenti «la prova vivente che lo studio, i sacrifici e la serietà pagano»

La notizia di un importante riconoscimento per il mondo musicale e culturale di Praia a Mare arriva direttamente dalla pagina ufficiale del Comune: il coro polifonico Laudate Dominum parteciperà alle celebrazioni del 2 giugno in piazza del Quirinale, a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

A rendere possibile questo prestigioso appuntamento sarà il lavoro del maestro Roberto Manuel Zangari, una delle eccellenze del territorio nel panorama musicale nazionale e internazionale.

L’annuncio del Comune

Nel messaggio pubblicato sui canali istituzionali, il Comune guidato dal sindaco Antonino De Lorenzo ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto dal giovane direttore, sottolineando come il suo percorso rappresenti «la prova vivente che lo studio, i sacrifici e la serietà pagano».

L'amministrazione comunale ha evidenziato in particolare la crescita artistica e professionale del maestro Roberto Manuel Zangari, definito un giovane talento che continua a mantenere un forte legame con la sua città. «Un giovanissimo Maestro che guarda sempre Praia a Mare con amore e rispetto», si legge nella nota diffusa dal Comune.

Per sostenere la partecipazione all'evento, l'ente municipale ha inoltre messo a disposizione un contributo economico destinato all'organizzazione della trasferta e alla realizzazione dell'iniziativa.

Una giornata significativa

L'esibizione del coro Laudate Dominum sarà trasmessa in diretta su Rai 1, consentendo a cittadini e appassionati di seguire da tutta Italia una giornata che si preannuncia particolarmente significativa per la formazione corale e per l'intera comunità tirrenica.

Al termine del messaggio, l'amministrazione ha rivolto i propri complimenti a tutti i componenti del coro e al maestro Roberto Manuel Zangari per il prestigioso risultato raggiunto e per l'importante vetrina nazionale che offriranno alla città in occasione della Festa della Repubblica.