La polvere che si accumulava tra le pieghe del passaporto era il sedimento di una geografia muscolare. Prima di Maastricht, l’Europa non era un’idea, ma era un attrito. Era il peso di un cuoio ispessito nel portafoglio, rigonfio di metalli diversi che non si parlavano tra loro, una cacofonia di leghe di nichel e rame che misuravano il tuo “status” di estraneo non appena poggiavi il piede su un marciapiede a soli cento chilometri da casa. Il confine non era una convenzione cartografica, ma un rito di passaggio, una soglia che richiedeva l’umiliazione dell’attesa e la sottomissione al rito della verifica.

Eravamo tribù che avevano imparato a tollerarsi, ma che continuavano a marcare il territorio con l’ossessione di un predatore. Vivere con monete diverse significava abitare una psiche frammentata. Ogni volta che cambiavi valuta, subivi una piccola amputazione del valore del tuo lavoro, un tributo simbolico che ricordava a ogni cittadino la sovranità feroce del proprio recinto. Il denaro era il totem della tribù. Toccare una Dracma o un Escudo era l’immersione in un immaginario iconografico fatto di eroi nazionali e scienziati che l’altro, il vicino, ignorava sistematicamente. Eravamo un arcipelago di solitudini, collegate da binari ferroviari che sembravano cicatrici su un corpo mai guarito.

Il paradosso della vicinanza europea è sempre stato questo. Un’intimità forzata tra popoli che si erano scannati con una ferocia metodica per secoli. La nostra non è una fratellanza nata dal miele, ma dal sangue coagulato. La pace che festeggiamo il 9 maggio è un artefatto culturale di una complessità mostruosa, una sorta di “patto di non belligeranza dei sensi”. Abbiamo deciso di smettere di essere guerrieri per diventare consumatori transfrontaliere, scambiando l’identità bellica con quella del pendolare. Abbiamo trasformato la frontiera, che per millenni è stata il luogo del sacro e del tragico, in un non-luogo burocratico dove oggi cresce l’erba tra le crepe del cemento delle vecchie dogane.

L’integrazione ha agito come un solvente sulle incrostazioni dell’odio ancestrale. Vedere un gruppo di studenti spagnoli, polacchi e italiani che condividono una cucina a Berlino non è un banale spot pubblicitario; è una rivoluzione biologica. È il superamento del sospetto atavico verso chi mangia in modo diverso, prega in modo diverso o, semplicemente, dà un nome diverso alle cose. L’Europa unita ha operato una lobotomia della memoria distruttiva, sostituendo l’odore della trincea con quello del cherosene degli aeroporti low-cost. Abbiamo reso la guerra “non conveniente”, ma soprattutto l’abbiamo resa culturalmente aliena, un errore di sistema in un continente che ha barattato l’onore del campo di battaglia con la comodità del roaming gratuito.

Eppure, questa pace così efficiente ha generato un nuovo tipo di cittadino. Ha generato un nomade senza radici che non avverte più il battito del suolo sotto i piedi. L'antropologia del vecchio europeo era fatta di resistenza e di appartenenza; quella del nuovo europeo è fatta di fluidità e di una certa, inevitabile, amnesia. Abbiamo rimosso lo sforzo che serviva per capirsi tra le macerie. La moneta unica ha piallato le differenze sensoriali del valore, rendendo tutto tragicamente confrontabile, tutto orizzontale. La scomparsa delle valute nazionali ha cancellato un pezzo di folklore quotidiano, ma ha anche rimosso quel promemoria costante della nostra finitudine: il limite del mio mondo era il limite della mia moneta.

Oggi, il 9 maggio rischia di diventare la celebrazione di un’assenza. Celebriamo l’assenza di barriere, l’assenza di dazi, l’assenza di conflitti armati. Ma un’identità non può reggersi solo su ciò che manca. Abbiamo costruito una casa comune impeccabile dal punto di vista ingegneristico, dove però l’aria sembra talvolta troppo filtrata, quasi asettica. Il miracolo della pace europea è un esperimento di addomesticamento di massa. Abbiamo trasformato il lupo nazionalista in un cittadino che si lamenta del ritardo del treno ad alta velocità. È un progresso immenso, certo, ma è anche una sfida alla nostra natura profonda, che ha sempre avuto bisogno di un confine per sentirsi sicura.

In questo scenario, la domanda non è più come viaggiavamo prima, ma come restiamo umani ora che non abbiamo più bisogno di un timbro per esistere agli occhi degli altri. Il confine si è spostato dalla terra alla mente. La vera frontiera non è più tra l'Italia e l'Austria, ma tra chi vede in questa pacificazione un approdo e chi la vede come una prigione di vetro. Abbiamo smesso di farci la guerra con le bombe, ma continuiamo a combattere con i simboli, cercando disperatamente di ritrovare quell’odore di nicotina e sospetto in un mondo che ha deciso, finalmente, di smettere di puzzare di polvere da sparo.

Forse, il ricordo di quel doganiere scontroso ci serve ancora: non per tornare indietro, ma per non dimenticare che la civiltà è solo un velo sottilissimo steso sopra un abisso di vecchi rancori mai del tutto sepolti. Siamo figli di una tregua che è diventata abitudine, e forse la nostra sfida antropologica più grande è imparare a essere fratelli senza aver bisogno, prima, di essere stati nemici.

*Documentarista Unical