«Attendo ancora la denuncia di Salvini che, dopo un mio intervento in Calabria durante il quale ho detto che 'Ndrangheta, massoneria e centri di poteri avrebbero votato sì, ha preannunciato che mi avrebbe denunciato. Allora, in questi giorni dovrei riceverla». A dirlo è Nicola Gratteri parlando dei temi relativi al referendum del 22 e 23 marzo prossimi. Il procuratore di Napoli è stato intervistato dall'emittente Antimafia Duemila tv sottolineando anche che «i rappresentanti del Csm di Forza Italia ha annunciato nei miei confronti un procedimento disciplinare: lo aspetto per difendermi. Inoltre, il ministro Nordio, nel corso di una trasmissione televisiva della Rai, ha parlato di test psichiatrici anche a chi è a fine carriera. Queste affermazioni di Nordio non sono state rese al bar dello sport: mi aspetto allora che, per coerenza, si apra nei miei confronti un'istruttoria per valutare se veramente sono pazzo, con una perizia collegiale. Mi auguro insomma che sia consequenziale».