Il sindaco più apprezzato d'Italia tra quelli delle grandi città è sulla sponda siciliana dello Stretto. Federico Basile, a Messina, raccoglie il 57,9% di gradimento e resta in vetta. Dall'altra parte del mare, a Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro è terzo con il 56,5%, un decimo dietro Gaetano Manfredi a Napoli.

È il quadro del sondaggio Lab21 per Affaritaliani, rilevazione del 14 novembre, elaborato da BiDiMedia. Il campione è fatto di cittadini maggiorenni che conoscono il proprio sindaco, al netto di chi non risponde o non ha un'opinione.

Subito dopo il podio c'è Roberto Gualtieri, fermo al quarto posto con il 56,4%. Le prime quattro posizioni stanno in un punto e mezzo, e basta poco per cambiare l'ordine. Cannizzaro, infatti, rispetto a settembre perde una posizione, come Manfredi.

La classifica si muove poco, e quasi sempre verso il basso. Salgono soltanto Silvia Salis a Genova, Beppe Sala a Milano e Vito Leccese a Bari. Scendono tutti gli altri, tranne Basile, Gualtieri e Roberto Lagalla, che restano dove erano.

In fondo alla graduatoria il sud c’è di nuovo. Palermo e Catania, con Lagalla al 46,4% ed Enrico Trantino al 46,2%, chiudono insieme a Bologna. Matteo Lepore è ultimo con il 45,1%, uno dei pochi sotto la soglia della metà insieme a Leccese e al sassarese Mascia.

Nei comuni più piccoli il gradimento sale. A Parma Michele Guerra arriva al 60%, come Mario Conte a Treviso, mentre a Fiumicino Mario Baccini tocca il 60,5%, il dato più alto di tutta la rilevazione.

Restano due sindaci dello Stretto separati da un chilometro e mezzo di mare e da appena 1,4 punti. Ma il gradimento è un'altra cosa rispetto ai voti, e quanto peserà quando si tornerà alle urne è ancora tutto da vedere.