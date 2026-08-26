Passeggiando su quelle spiagge che potrebbero, e avrebbero già dovuto essere, visto l'investimento milionario già sostenuto, una punta di diamante della città turistica di Reggio, la percezione dell'ennesima stagione negata (e di un notevole spreco di risorse pubbliche) è chiara e amara.



Siamo nel Parco Lineare Sud di Reggio Calabria e specchio di questo sviluppo dell’area ancora mancato sono i manufatti costruiti e mai affidati, lasciati in preda al degrado, vandalizzati e in alcuni casi anche occupati e utilizzati abusivamente. Strutture mai utilizzate, ma non più nuove e pronte all'uso, che imporranno ulteriori costi per essere finalmente aperte.

Manufatti inutilizzati e vandalizzati parco Lineare Sud Reggio agosto 2026

Manufatti inutilizzati e vandalizzati parco Lineare Sud Reggio agosto 2026