Il Lido e la Casa del Pescatore, mai affidati e mai aperti, da anni in preda al degrado e vandalizzati. Il comitato di quartiere Torre Lupo: «Chiediamo controlli e visione per questa area. Chiediamo di essere ascoltati»
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Passeggiando su quelle spiagge che potrebbero, e avrebbero già dovuto essere, visto l'investimento milionario già sostenuto, una punta di diamante della città turistica di Reggio, la percezione dell'ennesima stagione negata (e di un notevole spreco di risorse pubbliche) è chiara e amara.
Siamo nel Parco Lineare Sud di Reggio Calabria e specchio di questo sviluppo dell’area ancora mancato sono i manufatti costruiti e mai affidati, lasciati in preda al degrado, vandalizzati e in alcuni casi anche occupati e utilizzati abusivamente. Strutture mai utilizzate, ma non più nuove e pronte all'uso, che imporranno ulteriori costi per essere finalmente aperte.
Il comitato di quartiere Torre lupo ha più volte segnalato la condizione di abbandono in cui versano il Lido e la Casa del Pescatore e il clima di insicurezza di cui sono causa per i residenti. La situazione resta comunque in stallo.
Sebbene gli ingressi principali che danno sulla strada siano stati chiusi con lucchetti, dalla spiaggia ci sono accessi alternativi che rendono gli interni accessibili. Aperte sono per altro le porte che danno verso il mare e dalle quali si entra e si esce indisturbati.
Nel manufatto destinato alla casa dei Pescatori, alcuni dei ripari destinati alle barche chiuse con i lucchetti sono stati (e sono ancora adesso) occupati, forzando la serratura.
«Più volte sono intervenute le forze dell'ordine su nostra segnalazione. Chiediamo controllo ma soprattutto chiediamo visione per questa area ancora afflitta di numerosi problemi rimasti irrisolti: dalla viabilità alla depurazione, dalla sicurezza alla piena fruibilità di tutti i suoi spazi. Chiediamo di essere ascoltati affinché questa visione possa essere condivisa da chi questì luoghi conosce, da chi si impegna per invocare che siano difesi dalle illegalità, da chi li vive e li abita», sottolinea Gabriella Caridi, presidente del comitato di quartiere Torre Lupo.
Uno scenario che genera profonda amarezza, oltre che preoccupazione e con il quale si confronterà adesso la nuova Amministrazione. Lo stesso sindaco Francesco Cannizzaro, in occasione dell’annuncio dello sblocco del cantiere del ponte sul Calopinace e della data di inaugurazione (9 ottobre), ha rimarcato di guardare al Parco Lineare Sud come un futuro fiore all'occhiello di Reggio, collegato presto (e finalmente) proprio dal ponte sul Calopinace con il centro della Città.