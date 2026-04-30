La Regione Calabria lancia “Ripopola Calabria”, un progetto innovativo per contrastare lo spopolamento e rilanciare i piccoli borghi del territorio. Dopo l’approvazione di una delibera da parte della Giunta nelle scorse settimane, prende il via la fase pilota con l’attivazione del portale dedicato.

«La Regione Calabria avvia un nuovo progetto innovativo con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento e rilanciare i borghi del nostro territorio», si legge nella nota. «Con l’attivazione del portale prende il via la fase pilota del programma “Ripopola Calabria”, che punta a favorire l’arrivo di nuovi residenti attraverso il recupero del patrimonio immobiliare pubblico».

L’obiettivo, viene sottolineato, è «ridare vita ai piccoli centri calabresi, valorizzando gli immobili inutilizzati e trasformandoli in abitazioni per chi sceglierà di trasferirsi in Calabria per almeno dieci anni». In questa prima fase, la Regione inviterà i Comuni con meno di 5.000 abitanti e in calo demografico a manifestare interesse, segnalando immobili pubblici disponibili e idonei.

«Gli immobili dovranno essere regolarmente accatastati, conformi alle norme urbanistiche e destinati ad abitazione», prosegue la nota, evidenziando come saranno «privilegiate soluzioni abitative adeguate alle diverse tipologie familiari».

Il programma si svilupperà in tre fasi: «la raccolta delle manifestazioni di interesse, la verifica della disponibilità degli immobili e, infine, la definizione di un Piano regionale per la rigenerazione dei piccoli Comuni». Successivamente sarà creata «una vetrina online degli immobili disponibili», che potranno essere scelti dai cittadini interessati a trasferire la residenza in Calabria per almeno dieci anni.

Per sostenere il percorso, la Regione prevede contributi «fino a 2.000 euro al metro quadro, con un massimo di 280.000 euro per unità abitativa», destinati a interventi di riqualificazione, tra cui progettazione, ristrutturazione e miglioramento sismico ed energetico. «Non saranno invece ammessi interventi che comportino consumo di nuovo suolo», viene precisato.

I Comuni potranno presentare la propria candidatura attraverso la piattaforma dedicata, con il supporto tecnico della Regione. «“Ripopola Calabria” rappresenta un passo concreto per invertire il trend demografico e costruire nuove opportunità di sviluppo, puntando su qualità della vita, rigenerazione urbana e valorizzazione del territorio», conclude la nota.