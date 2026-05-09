Palazzo De Nobili rende note le informazioni principali per i contribuenti interessati
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Dopo l’avvenuta approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, il settore Servizi Finanziari, Bilancio, Tributi, Partecipate del Comune di Catanzaro ha reso note le informazioni principali, destinate ai contribuenti che intendono avvalersi della cosiddetta “rottamazione”.
Quali debiti possono essere rottamati
Possono essere oggetto di definizione agevolata i debiti affidati al concessionario della riscossione SO.G.E.T. spa risultanti da:
- ingiunzioni di pagamento
- accertamenti esecutivi
emessi entro il 31 dicembre 2023
Quali sono i vantaggi
Aderendo alla definizione agevolata, i debiti possono essere estinti pagando:
- solo le somme dovute a titolo di capitale
- le somme dovute per il rimborso delle spese delle procedure esecutive e cautelari
- le spese di notificazione degli atti.
non saranno dovute:
- le sanzioni
- gli interessi
Richiesta del prospetto debitorio rottamabile
È possibile richiedere la propria posizione debitoria rottamabile fino al 10 luglio 2026.
Adesione alla definizione agevolata
Ricevuto il prospetto con la propria posizione definibile, il contribuente ha 30 giorni di tempo per presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata, utilizzando il modello scaricabile dal sito del Concessionario.
Modalità e termini di pagamento
Sono previste due modalità:
Versamento in unica soluzione
- da effettuarsi entro il 30 settembre 2026.
Versamento rateale
- fino a un massimo di 36 rate mensili
- rata minima: 50,00 euro
- prima rata con scadenza 30 settembre 2026;
- rate successive con scadenza il giorno 30 di ogni mese, a partire da ottobre 2026.
Rinuncia al contenzioso pendente
Nella domanda di adesione alla rottamazione il debitore deve:
- indicare in modo completo l’eventuale pendenza di giudizi relativi ai carichi oggetto di definizione
- assumere l’impegno a rinunciare a tali giudizi
Effetti sulle procedure esecutive e cautelari
Per i debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di adesione:
- il Concessionario non può avviare nuove azioni esecutive;
- non può iscrivere nuovi fermi amministrativi o nuove ipoteche;
Restano tuttavia fermi e valide:
- le eventuali ipoteche e i fermi amministrativi già iscritti alla data del 01/05/2026.
Come richiedere il prospetto informativo online
Per conoscere nel dettaglio la propria situazione debitoria rottamabile è possibile richiedere il prospetto informativo online tramite il portale SO.GE.T attraverso la seguente procedura:
1. Accedere al Portale SOGET.
2. Selezionare “Area Cittadini”.
3. Entrare nel menù “Servizi online”.
4. Selezionare “Definizione agevolata – Richiesta prospetto informativo”.
A questo punto si può procedere in due modi:
- Accesso con SPID/CIE
Se si possiede lo SPID/CIE, cliccare su “Vai all’area riservata” e seguire le istruzioni.
- Accesso senza SPID/CIE (area pubblica)
Cliccare su “Vai all’area pubblica” e compilare il modulo online
È necessario avere a disposizione:
- un valido documento di identità;
- una PEC attiva.
Come aderire alla definizione agevolata
Per aderire alla rottamazione occorre seguire la stessa procedura online indicata per il prospetto informativo, accedendo al portale SOGET, Area Cittadini – Servizi online – Definizione agevolata, e compilare l’apposita domanda di adesione.
Informazioni on line
https://www.sogetspa.it/enti/comune-di-catanzaro/
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti si invita a consultare il sito istituzionale del Comune di Catanzaro e il portale del Concessionario SO.GE.T.